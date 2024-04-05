«Макфа» продолжает работать в обычном режиме

ЧЕЛЯБИНСК, 5 апреля. /ТАСС/. АО «Макфа», к которому Генеральная прокуратура РФ подала иск о взыскании имущества, продолжает работать в штатном режиме, условия оплаты труда работников сохраняются, следует из сообщения на сайте предприятия.
«Предприятие продолжает работу в штатном режиме. Условия труда, режима и оплаты труда сохраняются. Выплата заработной платы будет произведена в установленные сроки», — говорится в сообщении.
29 марта Центральный районный суд Челябинска принял обеспечительные меры по иску ГП к АО «Макфа», предварительное судебное заседание назначено на 09:00 (07:00 мск) 9 апреля. Заместитель генпрокурора России подал иск к АО и аффилированным с ним компаниям в интересах РФ. Также ответчиками выступают более 30 юридических лиц и более 10 физических лиц. Исковые требования ГП основываются на нарушении положений ст. 13 (ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения) и ст. 14 (ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения) федерального закона «О противодействии коррупции».
«Макфа» — российский производитель круп, зерновых хлопьев, макарон, муки и смесей для выпечки. Ассортимент превышает 150 наименований.