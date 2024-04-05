Литва предложила ЕС ввести импортную пошлину на овощи и рыбу из России и Белоруссии

В настоящее время сельхозпродукция из России и Белоруссии пошлиной ЕС не облагается. По данным Еврокомиссии, в 2023 году в страны — члены сообщества было ввезено 4,8 млн тонн российского и белорусского зерна стоимостью до €1,5 млрд.