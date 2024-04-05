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Литва предложила ЕС ввести импортную пошлину на овощи и рыбу из России и Белоруссии

Минсельхоз балтийской республики считает, что ввоз такой продукции ущемляет интересы европейских производителей, а также пополняет бюджет РФ, из которого черпаются средства на противодействие Украине.

Источник: Reuters

ВИЛЬНЮС, 5 апреля. /ТАСС/. Литва считает нужным обложить импортной пошлиной ЕС не только зерно, но и овощи и рыбу из Белоруссии и России. Об этом сообщил Минсельхоз балтийской республики.

«Предлагаем также включить в пошлинную базу овощи и рыбную продукцию как категории товаров, которые импортируются в особенно значительных количествах», — говорится в сообщении.

Ведомство считает, что ввоз такой продукции ущемляет интересы европейских производителей, а также пополняет бюджет РФ, из которого черпаются средства на противодействие Украине.

Как утверждало ведомство, согласно наработкам ЕС, обычная пшеница может быть обложена импортной пошлиной в размере €95 за тонну, другие категории — €148 за тонну.

В настоящее время сельхозпродукция из России и Белоруссии пошлиной ЕС не облагается. По данным Еврокомиссии, в 2023 году в страны — члены сообщества было ввезено 4,8 млн тонн российского и белорусского зерна стоимостью до €1,5 млрд.