Кредитные эксперты назвали неочевидное отличие женщин от мужчин

В возрастном сегменте 18−29 лет средняя запрашиваемая сумма выше у женщин — на 8,4%. В сегменте 30−39 лет средняя запрашиваемая сумма у мужчин выше на 17,6%. В сегменте 40−49 лет — на 22,3%. В сегменте 50+ лет — на 26,8%. Соответственно, во всех возрастных диапазонах за исключением группы до 30 лет наблюдается преобладание средней запрашиваемой суммы у заемщиков-мужчин.