Королевство Бутан модернизирует инфраструктуру для майнинга криптовалюты

По информации газеты The Times of India, бутанская инвестиционная компания Druk Holding & Investments (DHI) и сингапурская криптодобывающая компания Bitdeer намерены инвестировать в шестикратное увеличение мощностей в королевстве по добыче биткойнов и в меры по снижению финансовых затрат на это за счет внедрения новейшего оборудования. «Запланированная модернизация позволит увеличить мощности майнинга на 500 МВт к середине 2025 года и довести их до 600 МВт», — сообщил коммерческий директор Bitdeer Мэтт Линхуэй Конг.