Королевство Бутан модернизирует инфраструктуру для майнинга криптовалюты

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 апреля. /ТАСС/. Гималайское королевство Бутан планирует расширить майнинг криптовалюты и модернизировать соответствующую инфраструктуру для этого.
По информации газеты The Times of India, бутанская инвестиционная компания Druk Holding & Investments (DHI) и сингапурская криптодобывающая компания Bitdeer намерены инвестировать в шестикратное увеличение мощностей в королевстве по добыче биткойнов и в меры по снижению финансовых затрат на это за счет внедрения новейшего оборудования. «Запланированная модернизация позволит увеличить мощности майнинга на 500 МВт к середине 2025 года и довести их до 600 МВт», — сообщил коммерческий директор Bitdeer Мэтт Линхуэй Конг.
Капитал будет привлечен из фонда в $500 млн, созданного в целях использования гидроэнергетических ресурсов Бутана для добычи криптовалюты. Компании-партнеры выразили уверенность в сохранении эффективности добычи криптовалюты в Бутане даже в случае падения мировых цен на биткойны и роста стоимости электроэнергии. По словам Конга, у Bitdeer одна из самых низких цен на майнинг криптовалюты — $20 тыс. за 1 биткойн.
Бутан стремится диверсифицировать свою экономику, главная отрасль которой — гидроэнергетика. DHI, управляющая госинвестициями королевства, рассматривает технологию блокчейна в качестве основной для инновационной системы создания стартап-экономики. Компания экспериментирует с токенизацией активов и разрабатывает проект виртуальной метавселенной Bhutanverse.
По данным иностранных СМИ, в Бутане сейчас действуют по меньшей мере четыре майнинг-фермы с системами обеспечения работы вычислительной техники, трансформаторными станциями и линиями электропередачи от местных ГЭС.