J&J покупает производителя медицинских приборов Shockwave Medical за $13,1 млрд

J&J проявляет повышенную активность на MedTech-рынке. В 2022 году она за $16,6 млрд купила производителя высокотехнологичных имплантов Abiomed, а в прошлом году — за $400 млн приобрела компанию Laminar, производящую приборы для снижения риска инсульта у пациентов с некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.