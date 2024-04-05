J&J покупает производителя медицинских приборов Shockwave Medical за $13,1 млрд

Сумма сделки составит $13,1 млрд. J&J заплатит акционерам Shockwave по $335 наличными за акцию, таким образом премия составит почти 5% к цене акций на момент закрытия торгов в четверг и 17% — к цене на конец марта, когда американские СМИ впервые написали о возможной сделке.
Приборы Shockwave использует около 400 тыс. людей в разных странах. Выручка компании в прошлом году выросла на 50%, до $730 млн. J&J заявила, что покупка Shockwave поможет ей развивать свой MedTech-бизнес и расширить ассортимент приборов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
J&J проявляет повышенную активность на MedTech-рынке. В 2022 году она за $16,6 млрд купила производителя высокотехнологичных имплантов Abiomed, а в прошлом году — за $400 млн приобрела компанию Laminar, производящую приборы для снижения риска инсульта у пациентов с некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями.