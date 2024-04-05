Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Интерфакс»: таможенная подкомиссия одобрила запрет на экспорт сахара

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле одобрила запрет на экспорт сахара из России до 31 августа 2024 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке.

Источник: Freepik

Проект постановления о временном запрете экспорта в середине марта подготовил Минсельхоз.

Согласно предложению ведомства, запрет не будет распространяться на вывоз товара в страны ЕАЭС. Как сообщали «Ъ» в Минсельхозе, учитывая прогнозный объем производства и потребности внутреннего рынка, до конца сезона Россия сможет экспортировать около 200 тыс. тонн сахара и договоренности со странами союза предполагают вывоз именно такого количества.

В постановлении Минсельхоза речь идет о тростниковом и свекловичном сахаре, а также о химически чистой сахарозе. Потребности внутреннего рынка Минсельхоз оценивал в 6 млн тонн в год, а в этом сезоне производство может составить 6,9 млн т (на 9,8% больше, чем в прошлом). Между тем ведомство учитывает необходимость «обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона», чтобы избежать заметных колебаний цен.