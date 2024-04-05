«Интерфакс»: таможенная подкомиссия одобрила запрет на экспорт сахара

В постановлении Минсельхоза речь идет о тростниковом и свекловичном сахаре, а также о химически чистой сахарозе. Потребности внутреннего рынка Минсельхоз оценивал в 6 млн тонн в год, а в этом сезоне производство может составить 6,9 млн т (на 9,8% больше, чем в прошлом). Между тем ведомство учитывает необходимость «обеспечения достаточного уровня остатков сахара на конец текущего сезона», чтобы избежать заметных колебаний цен.