Иностранные компании в 2023 году продолжили дешеветь

Мультипликаторы по сделкам с участием иностранных компаний снизились на фоне продолжения действия особого регулирования продаж таких бизнесов. Оно предполагает необходимость получения разрешения правкомиссии для сделок с участием нерезидентов из «недружественных стран», говорят в Advance Capital. В частности, напрямую влияет на цену продажи обязательный дисконт в 50% — это требование было введено в декабре 2022 года и как раз распространилось на сделки 2023 года.