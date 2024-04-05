Иностранные компании в 2023 году продолжили дешеветь

Медианная стоимость компании с иностранным участием, по сделкам проходившим в 2023 году в России, снизилась до 2,8 годовых EBIDTA (EV/LTM EBIDTA). В 2022 году EV/LTM EBIDTA для таких сделок составляла 3,3х, а по итогам докризисного 2021 года — и вовсе 7,3x, пишет РБК со ссылкой исследовании российского рынка слияний и поглощений (M&A) финансово-инвестиционной компании Advance Capital.
Мультипликаторы по сделкам с участием иностранных компаний снизились на фоне продолжения действия особого регулирования продаж таких бизнесов. Оно предполагает необходимость получения разрешения правкомиссии для сделок с участием нерезидентов из «недружественных стран», говорят в Advance Capital. В частности, напрямую влияет на цену продажи обязательный дисконт в 50% — это требование было введено в декабре 2022 года и как раз распространилось на сделки 2023 года.
Партнер Б1 Юлия Загорнова указывает, что на снижение в 2023 году мультипликатора по сделкам с иностранцами повлияло и увеличение осенью добровольного взноса в бюджет с 10% до 15% от рыночной стоимости актива. «Данный платеж прямо или косвенно закладывается сторонами в сумму сделки, что негативно влияет на мультипликатор», — говорит она.
Мультипликатор EV/LTM EBIDTA для сделок с российскими компаниями по итогам прошлого года составил 5х против 4,8x в 2022 году. До начала Россией специальной военной операции на территории Украины российские компании продавалась приблизительно за 6,5 годовых EBIDTA.
Средний для российского рынка показатель EV/LTM EBIDTA (учитывает все сделки) в прошлом году был на уровне 4,1х против 3,8х годом ранее. Как отмечают авторы исследования, незначительнгое удорожание бизнеса связано с постепенным сокращением по сравнению с 2022 годом количества сделок, связанных с продажей российского бизнеса иностранными компаниями: в 2023 году иностранцы продали 112 бизнесов, а годом ранее — 151.
Наиболее высокие мультипликаторы в 2023 году были в сделках в секторе технологий, медиа и коммуникаций (ТМТ) — 5,7х, а наиболее низкие в тяжелой промышленности — 2,2х.