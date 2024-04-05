Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,36−0,67%

При отсутствии форс-мажоров и сохранении благоприятствующей рыночной конъюнктуры рост в акциях может продолжиться. Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 8 апреля — 3350−3450 пунктов, по курсу рубля к доллару — 91−93 рубля. По прогнозу Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3300−3400 пунктов, пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 91−93 рубля, евро/рубль — в коридоре 99−101 рубля, пара юань/рубль — в коридоре 12,6−13 рубля.