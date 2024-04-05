Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,36−0,67%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершал неделю умеренной коррекцией, несмотря на рост цен на нефть и слабость рубля. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,36%, до 3 395,37 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,67%, до 1 155,91 пункта. Курс юаня вырос на 0,035%, до 12,759 рубля, доллар — на 0,26%, до 92,50 рубля, евро — на 0,007%, до 100,157 рубля.
Фиксация прибыли была закономерной, учитывая приближение выходных и локальную техническую перегретость после импульса роста, считает инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.
Кроме того, ухудшился внешний фон. «Мартовский отчет по рынку труда США вышел сильным, а это сигнал к более жесткой позиции ФРС в отношении денежно-кредитной политики. Индекс доллара DXY отреагировал на статистику резким подъемом», — добавил эксперт.
Рынок акций
Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции «ВСМПО-Ависма» (+7,7%) в связи с ростом цен на металлы. Лидерами понижения оказались акции группы «Черкизово» (-7,2%) в связи с наступлением в конце этой недели дивидендной отсечки, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Прогноз на завтра
В понедельник в еврозоне будет опубликован апрельский индекс доверия инвесторов Sentix. Globaltrans и АФК «Система» на старте недели опубликуют финансовые результаты по МСФО за 2023 г., возобновятся торги акциями ГМК «Норникель» после дробления 1 к 100.
При отсутствии форс-мажоров и сохранении благоприятствующей рыночной конъюнктуры рост в акциях может продолжиться. Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 8 апреля — 3350−3450 пунктов, по курсу рубля к доллару — 91−93 рубля. По прогнозу Freedom Finance Global, в понедельник индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3300−3400 пунктов, пара доллар/рубль проведет торги в диапазоне 91−93 рубля, евро/рубль — в коридоре 99−101 рубля, пара юань/рубль — в коридоре 12,6−13 рубля.