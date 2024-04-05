Индекс Мосбиржи, цены на нефть и ралли «Русала»: дайджест

Вечером в четверг, 5 апреля, стоимость нефти Brent на бирже ICE Futures впервые с конца октября 2023 года поднялась сначала выше $90 за баррель, а потом и выше $91 за баррель. К концу торгового дня нефть откатилась назад к $90,65 за баррель. На торгах в пятницу, 5 апреля, цены в моменте выросли на 0,29%, до $90,91 за баррель.