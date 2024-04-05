Индекс Мосбиржи, цены на нефть и ралли «Русала»: дайджест

Индекс Мосбиржи.
Индекс Мосбиржи (IMOEX) по итогам основной торговой сессии вырос на 0,35%, до 3407,57 пункта. Выше 3400 пунктов индикатор поднялся впервые с 21 февраля 2022 года. Но индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка как на основной, так и на вечерней торговой сессии, закрылся на отметке в 3393,07 пункта.
«Масштаб отката пока незначительный, всплеска оборотов нет», — заметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что основными драйверами роста российского рынка выступают рост цен на нефть и металлы, а также сильные финансовые результаты компаний и прогнозы высоких дивидендов. Карпунин указал, что давление на рынок оказывает рост доходностей в облигациях из-за ожиданий, что высокая ключевая ставка сохранится надолго.
Аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова предупредила, что с технической точки зрения для индекса МосБиржи налицо картина перекупленности, из-за чего в ближайшие сессии целесообразно ожидать ухода рынка в фазу консолидации на какое-то время.
Цены на нефть
Вечером в четверг, 5 апреля, стоимость нефти Brent на бирже ICE Futures впервые с конца октября 2023 года поднялась сначала выше $90 за баррель, а потом и выше $91 за баррель. К концу торгового дня нефть откатилась назад к $90,65 за баррель. На торгах в пятницу, 5 апреля, цены в моменте выросли на 0,29%, до $90,91 за баррель.
Котировки подскочили после усиления напряженности на Близком Востоке. Bloomberg передает, что Израиль усилил меры безопасности на случай потенциального ответа Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Это усилило опасения, что ситуация может вылиться в полномасштабный региональный конфликт на Ближнем Востоке.
Акции «Русала»
Акции «Русала» по итогам торгов 5 апреля прибавили 3,49%, до ₽38,5 и показали самый большой прирост в составе индекса Мосбиржи. Бумаги также вышли в индексе на первое место по обьему торгов, обратил внимание руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. Всего за два последних дня котировки металлургической компании подскочили на 12,14%.
Аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова указала, что с фундаментальной точки зрения ралли в бумагах можно объяснить ростом цен на алюминий до максимумов с апреля 2023 года. Но эксперт предупредила, что в целом текущий рост акций РУСАЛа можно назвать спекулятивным и, следовательно, есть риски разворота бумаг.
Карпунин также отметил, что утром стоимость металла падает, что располагает к коррекции акций «Русала».
Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 4 апреля.
Dollar General. Дивиденды на каждую акцию — $0,59. Дата выплаты — 23 апреля. Доходность — 0,37%.
Mastercard. Дивиденды на каждую акцию — $0,66. Дата выплаты — 9 мая. Доходность — 0,14%.
Корпоративные события
«Русагро»: годовое общее собрание акционеров. «Русагро» перенесла общее собрание акционеров с 29 марта на 5 апреля из-за отсутствия кворума.
«ЭсЭфАй»: внеочередное общее собрание акционеров. В повестке вопрос об уменьшении уставного капитала общества путем погашения 55% его акций.
X5 Group: приостановка торгов депозитарными расписками X5 Retail Group (FIVE). Последним днем, когда частные инвесторы могли совершать сделки с бумагами, было 3 апреля.
Другие важные события
Россия: Росстат опубликует данные о ВВП за четвертый квартал 2023 года — 19:00 мск.
Китай: биржи закрыты в связи с национальным праздником.
Еврозона: розничные продажи в феврале — 12:00 мск.
Еврозона: индекс цен производителей в феврале — 12:00 мск.
США: количество рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора (Nonfarm Payrolls) в марте — 15:30 мск.
США: уровень безработицы в марте — 15:30 мск.
США: Число активных буровых установок от Baker Hughes — 20:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия.
Индекс Мосбиржи: 3407,57 (+0,35%).
Индекс РТС: 1157,39 (+0,55%).
S&P 500: 5147,21 (-1,23%).
Dow Jones Industrial Average: 38 596,98 (-1,35%).
NASDAQ Composite: 16 049,08 (-1,4%).