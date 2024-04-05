Главный экономист ВЭБа предложил меры для снижения дисбаланса развития регионов РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предложил комплекс мер для снижения дисбаланса развития регионов России. Концепцию он изложил в докладе «Организация российского пространства в новой реальности», опубликованном на сайте Института исследований и экспертизы ВЭБа.
Клепач отметил значительную дифференциацию между российскими регионами по сравнению с развитыми странами. Так, дифференциация между 10 «первыми» и 10 «последними» регионами по уровню ВРП (валовому региональному продукту) на душу населения достигает 14,2 раза, по объему инвестиций — 15,7 раза, а по уровню бедности населения — 4,2 раза. При этом разрыв в качестве жизни между агломерациями (Москвой и Санкт-Петербургом) и другими городами-миллионниками в 2022 году составил в среднем 41%.
Клепач подчеркивает, что сбалансированное региональное развитие, предполагающее поворот на Восток, значительно уменьшит диспропорции в развитии макрорегионов к 2035−2045 годам. На пути к этому России предстоит столкнуться с несколькими вызовами — уменьшением межрегиональной дифференциации по уровню развития и доходам населения, сокращением разрыва качества жизни между крупными, средними и малыми городами и снижением различий в бюджетной обеспеченности регионов.
Сценарии пространственного развития.
В своем докладе главный экономист ВЭБ предлагает два сценария пространственного развития России — базовый и «прорывной». Базовый предполагает реализацию текущих мер при сохранении инерционного развития. В этом случае вклад европейской части России в совокупный ВВП продолжит расти — с 71,2% в 2023 году до 72,1% в 2045 году, а, к примеру, в Центральной Сибири — снижаться (с 9,3% до 9,1%).
При этом проблемы демографии и человеческого капитала сохранятся, а миграция в центральную часть РФ продолжится, способствуя обезлюдению на сельских территориях и в малых городах. В докладе отмечается, что с 2002 по 2022 год население Сибирского федерального округа сократилось на 7%, Дальневосточного — на 10,4%, а к 2045 году может сократиться на 9,8% и 7,4% соответственно (средний вариант прогноза Росстата).
Усиление диспропорций межрегионального и внутрирегионального характера, а также рост концентрации населения в агломерациях несут риски «фрагментизации» страны, считает Клепач. Более того, последствия сохранения сложившейся модели пространственного развития влекут риски национальной безопасности, добавил он. Поэтому демографическая ситуация в России требует поиска баланса пространственного развития, который может обеспечить «прорывной» сценарий.
Он предполагает «многополюсное» развитие, а именно — поворот экономики на Восток (опережающий рост промышленных и научно-инновационных кластеров в Приволжье, на Урале, в Центральной и Восточной Сибири), реализацию кластерной политики (для развития стратегических территорий для максимизации вклада в экономику страны в средне- и долгосрочном периоде) и перераспределение инвестиций в территории потенциального роста, исходя из прогнозируемого вклада в развитие страны.
Также необходим переход от конкуренции за ресурсы к межрегиональной кооперации (путем перестройки межбюджетных отношений, в том числе через внедрение кластерных трансфертов) и интеграция ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическое пространство страны. Прирост ВРП нового макрорегиона Донбасса и Приазовья в 2040 году по отношению к уровню 2022 года оценивается в 15,5 трлн рублей.
Реализации комплекса соответствующих мер снизит вклад регионов европейской части России в ВРП (с 71,2% в 2023 году до 68,7% в 2045 году), увеличив вклад Сибири и Дальнего Востока. Согласно оценке, при создании условий для опережающего развития сибирских регионов, их вклад в ВРП на рубеже 2030−2045 годов составит 26−27%, говорится в докладе.