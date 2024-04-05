Главный экономист ВЭБа предложил меры для снижения дисбаланса развития регионов РФ

При этом проблемы демографии и человеческого капитала сохранятся, а миграция в центральную часть РФ продолжится, способствуя обезлюдению на сельских территориях и в малых городах. В докладе отмечается, что с 2002 по 2022 год население Сибирского федерального округа сократилось на 7%, Дальневосточного — на 10,4%, а к 2045 году может сократиться на 9,8% и 7,4% соответственно (средний вариант прогноза Росстата).