Глава ЦБ Зимбабве объявил о введении новой денежной единицы

«Резервный банк Зимбабве объявляет о введении новой денежной единицы — зимбабвийского золота (ZiG), — сказал глава центробанка. — Эта валюта будет выпускаться в виде купюр и монет. В нее будут переведены все резервы зимбабвийского доллара. Новая валюта будет обеспечиваться запасами иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в стране. Ее обменный курс к доллару США будет составлять 13,5 зимбабвийского золота за один доллар США».