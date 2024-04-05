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Глава ЦБ Зимбабве объявил о введении новой денежной единицы

Ей стало зимбабвийское золото.

Источник: РИА "Новости"

ХАРАРЕ, 5 апреля. /ТАСС/. Управляющий Резервного банка (ЦБ) Зимбабве Джон Мушаявану объявил о введении новой национальной денежной единицы — зимбабвийского золота. Об этом корреспондент ТАСС передает с пресс-конференции главы ЦБ в Хараре.

«Резервный банк Зимбабве объявляет о введении новой денежной единицы — зимбабвийского золота (ZiG), — сказал глава центробанка. — Эта валюта будет выпускаться в виде купюр и монет. В нее будут переведены все резервы зимбабвийского доллара. Новая валюта будет обеспечиваться запасами иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в стране. Ее обменный курс к доллару США будет составлять 13,5 зимбабвийского золота за один доллар США».