Эксперты считают, что допкоэффициент к НДПИ на золото не сильно повлияет на отрасль

Кашуба также добавил, что пока нет понимания, будет ли этот коэффициент действовать совместно с экспортной пошлиной на драгметалл или она будет отменена для отрасли золотодобычи. «Если она (пошлина — прим. ТАСС) остается, тогда увеличивается налогообложение, если это конструкция в минус экспортной пошлины, то это уже что-то другое, лучше бы тогда экспортную пошлину убрать», — отметил он.