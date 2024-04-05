Эксперты считают, что допкоэффициент к НДПИ на золото не сильно повлияет на отрасль

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Предложение комитета Госдумы по бюджету и налогам ввести дополнительный коэффициент при добыче золота к НДПИ в размере 78 тыс. рублей за 1 кг не окажет существенного влияния на деятельность и доходы золотодобытчиков, считают опрошенные ТАСС эксперты. В свою очередь в Союзе золотопромышленников России отмечают, что формула расчета коэффициента неясна.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что повышение налоговой нагрузки всегда негативно для производителей, но в этом случае законодатель в целях обеспечения доходов государственного бюджета лишь исправляет ситуацию, когда золотодобытчики оказались в более выгодном положении по отношению к другим секторам горнодобывающей отрасли.
«Напомним, что для всех экспортеров были введены “курсовые” экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара. При текущем курсе пошлины составляют 5,5%. Однако сектор золотодобычи, попав под санкции, практически не занимается экспортом, реализуя золото внутри страны. Причем реализация происходит фактически по ценам, очень близким к мировым котировкам, да еще с учетом курса рубля к доллару», — отметил эксперт.
Председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба считает, что расчеты, заложенные в формулу прибавки к НДПИ, пока непонятны, при этом обсуждение инициативы велось недостаточно широко. «Мы считаем, что обсуждение данной инициативы должно было вестись более широко и представительно, нежели чем только разговоры с крупными компаниями. В этой связи непонятны расчеты, заложенные в эту “прибавку”, — сказал он.
Кашуба также добавил, что пока нет понимания, будет ли этот коэффициент действовать совместно с экспортной пошлиной на драгметалл или она будет отменена для отрасли золотодобычи. «Если она (пошлина — прим. ТАСС) остается, тогда увеличивается налогообложение, если это конструкция в минус экспортной пошлины, то это уже что-то другое, лучше бы тогда экспортную пошлину убрать», — отметил он.
Главный стратег инвестиционной компании «Вектор икс» Максим Худалов уточнил, что предложенное повышение к НДПИ в пересчете на унцию золота оценивается примерно в $26−30. «При текущих ценах около $2 300/унция такое повышение налоговой нагрузки будет несущественным. Сейчас золотодобытчики находятся в комфортной зоне по рентабельности, так как цены на металл находятся на исторических максимумах, а цены на топливо и взрывчатые вещества снизились с пиковых уровней 2022−2023 годов», — добавил он.
О влиянии на рентабельность добычи
«Конечно, введение дополнительного коэффициента в некоторой степени снижает рентабельность золотодобычи. Однако стоит отметить, что эта рентабельность сейчас находится на довольно высоком уровне, поэтому повышение налога не станет критичным для отрасли», — отметил Калачев. В свою очередь Худалов добавил, что рентабельность добычи при введении дополнительного коэффициента к НДПИ снизится на 1−1,5 п.п., «но не так, чтобы это привело к снижению объемов добычи и инвестиций».
«Можно даже сказать, что предлагаемая ставка довольно-таки мягкая. Сегодня курс золота, установленный Банком России, составляет 6 814,5 рубля за 1 г. Или — 6,8 млн рублей за 1 кг. Коэффициент к НДПИ в размере 78 тыс. рублей за 1 кг — это всего лишь около 1,1% от текущих цен реализации золота», — резюмировал аналитик «Финама».