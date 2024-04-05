Экс-глава «Почта банка» стал совладельцем бывшей страховой «внучки» BNP Paribas

Бывший председатель правления «Почта банка» Дмитрий Руденко стал совладельцем страховой компании (СК) «Кардиф», свидетельствует информация в выписке из ЕГРЮЛ СК (первым на нее обратил внимание «Интерфакс»). Он вместе с группой инвесторов выкупил страховщика у французской BNP Paribas Cardif, принадлежащей международному финансовому конгломерату BNP Paribas.
Дмитрий Руденко стал обладателем 40% в СК «Кардиф», генеральный директор страховщика получил 15% в нем. Сергей Киселев, Дмитрий Рудаш, Владимир Тарханов, Рубен Сагателян, Алла Вайнилавичуте получили по 9% каждый. Информация о смене собственников компании появилась в ЕГРЮЛ в четверг, 4 апреля.
СК «Кардиф» была создана в 2007 году. Головной офис компании расположен в Москве. Она специализируется на банковском и кредитном страховании. Ее уставный капитал составляет 300 млн рублей.
BNP Paribas в марте 2022 года сообщил, что не будет осуществлять новые операции в России. До сих пор у него в стране действует банковская «дочка» «БНП Париба банк», а также компания «Арвал», специализирующаяся на услугах операционного лизинга.