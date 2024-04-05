Цены на бензин и дизель в России обвалились после четырехдневного роста

Подешевели и другие виды топлива. Так, стоимость летнего дизеля упала на 1,92% и составила 64 162 рубля за тонну. Мазут упал в цене на 3,78%, до 26 469 рублей. Самое резкое снижение показал СУГ — до 13 944 рублей (-7,74%).