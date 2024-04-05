ЦБ сообщил о росте на треть в феврале объема выдачи ипотеки на вторичное жилье

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Российские банки выдали в феврале 2024 года 67,9 тыс. ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на покупку жилья на вторичном рынке совокупным объемом в 193,3 млрд рублей, что на 34,9% выше результата января 2024 года. Об этом говорится в бюллетене ЦБ РФ.
«Основной вклад в прирост выдач ИЖК за месяц внесло кредитование в сегменте готового жилья, на которое пришлось почти 60% совокупного объема ИЖК. Так, в феврале 2024 года кредитные организации выдали 67,9 тыс. ИЖК без учета ИЖК по ДДУ на сумму 193,3 млрд рублей», — говорится в докладе.
Выдачи ипотеки по ДДУ на новостройки в феврале увеличились только на 8,5% по объему до 27,6 тыс. кредитов на сумму 139,5 млрд рублей относительно января 2024 года. Средний размер такого кредита в феврале вырос на 0,1 млн рублей — до 5,1 млн рублей.
На ИЖС в феврале 2024 года были оформлены кредиты на 67,1 млрд рублей, что незначительно выше 63,1 млрд рублей, выданных в январе.
По ипотечным программам с государственной поддержкой в марте 2024 года были оформлены кредиты на сумму 307 млрд рублей, что на 7,3% выше относительно марта 2023 года, сообщили в ЦБ РФ со ссылкой на оперативные данные ДОМ.РФ.