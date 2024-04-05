ЦБ сообщил о росте на треть в феврале объема выдачи ипотеки на вторичное жилье

«Основной вклад в прирост выдач ИЖК за месяц внесло кредитование в сегменте готового жилья, на которое пришлось почти 60% совокупного объема ИЖК. Так, в феврале 2024 года кредитные организации выдали 67,9 тыс. ИЖК без учета ИЖК по ДДУ на сумму 193,3 млрд рублей», — говорится в докладе.