Бывший производитель Coca-Cola заплатил ₽3 млрд акциза за сладкие напитки

Вопрос об акцизе для газировки обсуждался еще с 2016 года: тогда Минфин предлагал обложить налогом сладкие напитки в размере 5 ₽ за литр. По расчетам ведомства, это позволило бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд руб., в 2018-м — на 27 млрд руб., в 2019-м — на 28 млрд руб. Но тогда от идеи отказались, чтобы не создавать нагрузку на индустрию напитков в период низкой рентабельности производства. Позднее компании предупреждали о риске обвала рынка на треть из-за акциза на сладкие напитки, а Минсельхоз опасался роста цен на газировку после введения налога. Тем не менее к идее вернулись в 2022 году: в сентябре Минфин заложил поступления от акциза на сладкие напитки в доходы бюджета на 2023−2025 годы. Производители предупреждали, что цены на безалкогольные напитки с августа 2023 года могут вырасти на 10−20% из-за подорожания импортных ингредиентов и введения акциза на сахар. Но в Минсельхозе тогда заверили, что информации о повышении цен на безалкогольные напитки не поступало.