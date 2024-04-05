Брокеры фиксируют число ботовых атак на свои ресурсы

«Причины роста атак связаны, в том числе, с многочисленными утечками персональных данных в предыдущие два года. Это привело к росту количества атак на финансовый сектор по технологиям credential stuffing», — отмечает директор по развитию Servicepipe Данила Чежин. «Злоумышленники используют украденные или утекшие в сеть логины и пароли для несанкционированного доступа к различным онлайн-сервисам, полагая, что пользователи часто устанавливают один и тот же пароль на различных ресурсах. Если у брокера настроена двухфакторная аутентификация для входа в личный кабинет в виде кода из смс, то при попытке входа клиенту уходит сообщение», — поясняет он.