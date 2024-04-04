Юрист рассказал об особенностях начисления аванса в мае

Он объяснил в беседе с агентством «Прайм», что аванс может быть меньше обычного, так как рассчитывается пропорционально фактически отработанному времени в течение месяца. Если в промежуток между праздничными днями работник возьмет отпуск или больничный, его каникулы удлинятся, а оплата будет пересчитана, указал юрист.