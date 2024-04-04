В России 50% опрошенных поддержали введение четырехдневной рабочей недели

При этом россияне все чаще утверждают, что смогут справиться с рабочей нагрузкой в сокращенную рабочую неделю. Так, в марте 2024 года об этом заявил 71% опрошенных, тогда как в июле 2023 года на этот вопрос положительно ответили 64% респондентов.