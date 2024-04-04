В России 50% опрошенных поддержали введение четырехдневной рабочей недели

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Половина россиян поддерживает введение четырехдневной рабочей недели, чуть менее трети выступает против такого графика работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.
«Каждый второй россиянин поддерживает введение четырехдневной рабочей недели. Противников подобного графика работы среди россиян — 30%, больше всего их волнует вопрос оплаты труда: “При четырехдневной неделе будем получать как за четыре дня, а работать — семь”», — говорится в исследовании.
Чаще всего за сокращение количества рабочих дней выступали россияне моложе 34 лет (65%), утверждавшие, что справятся с работой за укороченную неделю. Против короткой рабочей недели выступил каждый третий россиянин старше 45 лет, который говорил о неспособности решить все задачи за четыре рабочих дня.
При этом россияне все чаще утверждают, что смогут справиться с рабочей нагрузкой в сокращенную рабочую неделю. Так, в марте 2024 года об этом заявил 71% опрошенных, тогда как в июле 2023 года на этот вопрос положительно ответили 64% респондентов.
При введении четырехдневной рабочей недели каждый четвертый (26%) потратил бы освободившийся день на семью и детей, еще 22% — на отдых. Порядка 16% в свободный день занялись бы подработкой, а 13% — домашними делами.
Опрос проводился во всех округах России с 8 марта по 1 апреля. В нем приняли участие 1,6 тыс. экономически активных россиян старше 18 лет.