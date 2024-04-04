В МВФ заявили о снижении влияния конфликта на Украине на мировую инфляцию

«Скачок цен на продовольствие и энергетику привел к глобальному кризису стоимости жизни, и страны с низкими доходами были затронуты в наибольшей мере, особенно резким ростом цен на еду. С тех пор мы увидели глобальное ослабление этого очень существенного инфляционного давления», — сказала госпожа Козак на брифинге.