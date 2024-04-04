Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВФ заявили о снижении влияния конфликта на Украине на мировую инфляцию

Влияние конфликта на Украине на рост инфляции по всему миру, включая увеличение цен на продовольствие и энергетику, существенно ослабло, сообщила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак. По ее словам, это произошло в результате мер Центробанков стран.

Источник: Reuters

«Скачок цен на продовольствие и энергетику привел к глобальному кризису стоимости жизни, и страны с низкими доходами были затронуты в наибольшей мере, особенно резким ростом цен на еду. С тех пор мы увидели глобальное ослабление этого очень существенного инфляционного давления», — сказала госпожа Козак на брифинге.

При этом Джули Козак отметила, что влияние российско-украинского конфликта на мировую экономику по-прежнему сохраняется. Из-за продолжающегося конфликта остаются неопределенными перспективы экономики Украины, добавила госпожа Козак. Риски увеличиваются из-за задержек внешнего финансирования.

В феврале глава МВД Кристалина Георгиева отметила, что мировая экономика оказалась «на удивление устойчивой» к геополитическим кризисам и последствиям региональных конфликтам. В 2023 году темпы роста превысили ожидания, а в 2024 году прогнозируется снижение глобальной базовой инфляции. Средние перспективы роста мировой экономики при этом сохраняются на уровне 3% в год.