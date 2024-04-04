В МВФ заявили о снижении влияния конфликта на Украине на мировую инфляцию

«Скачок цен на продовольствие и энергетику привел к глобальному кризису стоимости жизни, и страны с низкими доходами были затронуты в наибольшей мере, особенно резким ростом цен на еду. С тех пор мы увидели глобальное ослабление этого очень существенного инфляционного давления», — сказала госпожа Козак на брифинге.
При этом Джули Козак отметила, что влияние российско-украинского конфликта на мировую экономику по-прежнему сохраняется. Из-за продолжающегося конфликта остаются неопределенными перспективы экономики Украины, добавила госпожа Козак. Риски увеличиваются из-за задержек внешнего финансирования.
В феврале глава МВД Кристалина Георгиева отметила, что мировая экономика оказалась «на удивление устойчивой» к геополитическим кризисам и последствиям региональных конфликтам. В 2023 году темпы роста превысили ожидания, а в 2024 году прогнозируется снижение глобальной базовой инфляции. Средние перспективы роста мировой экономики при этом сохраняются на уровне 3% в год.