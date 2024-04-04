В МВФ заявили, что страны должны самостоятельно принимать решения по российским активам

ВАШИНГТОН, 4 апреля. /ТАСС/. Власти государств должны самостоятельно принимать решения, связанные с возможностью конфискации российских активов. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.
«Решения, связанные с конфискацией [российских] активов, должны приниматься властями соответствующих стран и юрисдикций [где находятся эти активы]. Для МВФ важно, чтобы любые [соответствующие] действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», — подтвердила она позицию фонда по этому вопросу.
ЕС, США, Япония и Канада заморозили активы России в размере около $300 млрд после начала СВО. Из них около $5−6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Ранее заместитель главы МИД Великобритании Нусрат Гани сообщил, что страны Группы семи (G7) представят новые предложения о способах передачи замороженных российских активов Украине в преддверии намеченного на июнь саммита.
Еврокомиссия ранее утвердила предложение об использовании доходов от заблокированных российских средств для оказания помощи Киеву. Как сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, эта инициатива предусматривает перечисление 90% доходов РФ на закупку снарядов для Украины и перевод 10% в бюджет ЕС для последующей поддержки украинского ВПК. Первые отчисления могут быть сделаны уже в июле. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры для того, чтобы защитить свои интересы.