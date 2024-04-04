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В ГД пояснили, как предприниматели могут сэкономить на оплате коммунальных услуг

Никаких льготных тарифов или субсидий для юридических лиц при оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не предусмотрено, однако возможности сэкономить у предпринимателей все же есть. Подробности рассказал в комментарии «РГ» член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

Источник: Российская газета

Он напомнил, что федеральных тарифов ЖКУ, применимых на всей территории страны, нет. Каждый регион самостоятельно регулирует этот вопрос. «Но регионы не имеют права устанавливать произвольные тарифы по своему желанию, — обратил внимание депутат. — Хотя нет специальных положений, определяющих порядок расчета тарифов, государство регулирует ценообразование с помощью специальных нормативных актов». Это, в частности, постановления правительства о регулировании тарифов в сфере водоснабжения и тарифов в электроэнергетике.

Работа на дому

Как пояснил Алексей Говырин, важно учесть, что существуют различные тарифы для населения и предпринимателей. И тарифы для последних обычно выше.

Однако есть тарифы для населения, в частности, для самозанятых, которые могут заниматься своим бизнесом дома и платить по обычному тарифу. «Например, гражданин может печь дома торты на продажу или вязать шапки», — привел пример депутат.

Самозанятые по закону имеют возможность законно осуществлять свою профессиональную деятельность или заниматься предпринимательством прямо из своего жилого помещения. При этом необходимо соблюдать все санитарные, технические и экологические нормы, а также не причинять неудобств соседям. «Очень важно помнить, что в соответствии с законодательством запрещено организовывать промышленные производства и гостиницы», — добавил парламентарий.

Работа в офисе

Как быть тем, кому обязательно нужен офис? Как сэкономить на оплате коммунальных услуг?

Алексей Говырин дал несколько рекомендаций:

Энергосберегающие технологии: установка энергоэффективного освещения, использование энергосберегающих приборов и систем кондиционирования воздуха. Оптимизация энергопотребления: контроль и управление энергией через установку «умных» счетчиков, которые позволяют отслеживать и оптимизировать потребление электроэнергии. Автоматизация: внедрение автоматизированных систем управления помещением, таких как умные датчики освещения, управление системами отопления и кондиционирования, может помочь эффективно использовать ресурсы и снизить затраты. Переход на недорогие тарифы: выбор более выгодных тарифных планов, например, с использованием ночных тарифов или тарифов с дифференцированной стоимостью в зависимости от времени суток. Повышение энергоэффективности здания: улучшение теплоизоляции, установка энергосберегающих окон и дверей, регулярное техническое обслуживание систем отопления и вентиляции. Оптимизация использования пространства: правильное планирование использования офисного пространства может помочь максимизировать его использование и снизить расходы на отопление, кондиционирование и освещение. Можно перевести часть сотрудников на «удаленку» и тем самым сократить потребление воды и света в офисе.

«Важно отметить, что каждый случай требует индивидуального подхода и оценки экономической эффективности, — резюмировал парламентарий. — Но нельзя забывать о “дедовском способе”: “Уходя, гасите свет!”.