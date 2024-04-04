У самозанятых появился новый способ заработка

Рекламная сеть VK объединяет сотни тысяч сайтов и приложений, на которых показываются объявления из платформ компании. С помощью нового инструмента самозанятые могут автоматически показывать рекламу на своих ресурсах и зарабатывать на ее просмотрах. Вознаграждение за показы начисляется в российских рублях.