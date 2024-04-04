У самозанятых появился новый способ заработка

Самозанятые смогут зарабатывать в рекламной сети VK.
Рекламная сеть VK объединяет сотни тысяч сайтов и приложений, на которых показываются объявления из платформ компании. С помощью нового инструмента самозанятые могут автоматически показывать рекламу на своих ресурсах и зарабатывать на ее просмотрах. Вознаграждение за показы начисляется в российских рублях.
Кабинет Рекламной сети интегрирован с VK Pay: система автоматически формирует чеки и направляет информацию о доходах в ФНС РФ. Получать заработанные средства можно на карты российских банков без комиссии — эти расходы за партнеров покроет VK.
Подключиться к Рекламной сети можно в новом партнерском кабинете. Его инструменты позволяют издателям удобнее управлять размещением объявлений на собственных ресурсах, настраивать рекламные блоки, следить за статистикой и заработком.