Такого еще не было: как Россия сокращает внешний долг

Внешний госдолг РФ снизился в 2013 году на 17,7% до минимума за 17 лет — 316,8 млрд долларов в эквиваленте, включая займы государства и бизнеса, сообщил Банк России.
Внешняя задолженность государства в 2023 году сократилась на 29,1% до 32,7 млрд долларов. Внешний долг банков почти не изменился: рост составил 0,6%, до 94,7 млрд долларов. Остальные сектора экономики также снизили внешние обязательства — на 22,6%, до 189,4 млрд долларов.
В это же время доля экспорта товаров и услуг в составе российского ВВП в 2023 году снизилась с 27,7% до 23,3% ВВП. Это минимум с 2011 года, согласно данным Росстата.
Такого еще не было
Внешний госдолг России неуклонно снижается последние 10 лет, напомнил кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов. По его оценке, России удается погашать свои внешние долги без существенного влияния на свою финансовую устойчивость.
«В мировой истории финансов трудно найти подобные прецеденты столь масштабного и быстрого сокращения внешнего долга в условиях стабильного макроэкономического фона», — отметил экономист.
Немаловажно, что России удается не просто сокращать внешний долг, а еще стремительно сокращать валютную долю во внешнем долге. Сейчас валютный внешний долг снизился до 208 млрд долларов и это в 2,5 раза меньше, чем 10 лет назад.
«Российский госдолг снизился в первую очередь из-за снижения корпоративного долга», — пояснил исполнительный директор Института экономики роста им. Столыпина Антон Свириденко. Сейчас нельзя занимать на Западе, чем ранее пользовались многие крупнейшие компании.
«Старые долги отдаются во многом через спецсчета, а новые не появляются», — пояснил экономист. Определенную роль сыграла и деоффшоризация. Так, переводом активов в Россию исчезает и внутригрупповой трансграничный долг.
«Внешний госдолг снизился и доля экспорта оказалась самой низкой в ВВП за последние 14 лет — это нормально с учетом того, что происходит с российской внешней торговлей и как она перестраивается на новые рельсы», — считает начальник аналитического отдела ИК «РИКОМ-Траст», к.э.н. Олег Абелев.
Резко снизился импорт, а экспорт снизился не столько в натуральном, сколько в стоимостном выражении. Для России закрыты рынки, где раньше привлекались основные займы.
Зачем внешний госдолг и в какой валюте
Внешние займы необходимы, считает Лазарь Бадалов. «Говорить о полном погашении внешнего долга неправильно, внешний долг это не только источник инвестиций, но еще и технологии, и иностранный бизнес», — отметил он.
Антон Свириденко также считает важными внешние займы для бизнеса, экономики. По его оценке, привлекать новые внешние займы иногда бывает и нужно, но «на новых рынках компаниям сложно».
Чаще всего займы привлекаются в рублях и юанях. Недостаток инфраструктуры и сложность получения финансирования на китайском рынке сдерживает выпуск российских облигаций в Китае, остается сложным и коммерческое, инвестиционное кредитование юанях.
«Компании обходятся своим капиталом, хотя в России, сейчас кредиты, конечно, дороговаты для обычных корпоративных заемщиков вне льготных программ», — уточнил Антон Свириденко.
Поэтому компании сейчас занимают в основном в рублях. По оценке экономиста, на внешних рынках займы привлекаются — в дружественных странах, но не такие крупные как раньше.
Рекордно минимальный внешний госдолг надолго не останется, считает Олег Абелев. «Со временем от этих минимальных значений госдолга мы уйдем, но это должно занять какое-то время», — отметил он. Прежние постоянные западные кредиторы России прекратили контакты. А с новыми дружественными кредиторами пока сложно наладить взаимоотношения из-за сложностей платежной инфраструктуры, пояснил экономист.
Как это скажется на рубле
Сокращение валютного внешнего долга обязательно приведет к снижению давления на курс рубля, считает Лазарь Бадалов. По его оценке, сейчас в отдельные моменты долги в иностранной валюте негативно отражаются на курсе рубля. А снижение зависимости от внешних кредиторов из недружественных стран и от долгов в недружественных валютах увеличивает заимствования в рублях и валютах дружественных стран, отметил экономист.
Раньше снижение госдолга и экспорта могли влиять на курс рубля. «Но сейчас все очень сильно поменялось, — пояснил Антон Свириденко. — Проблема, может быть, не только в снижении, а в проходимости тех или иных финансовых операций. Это главная проблема. Курс рубля стабилизируется, когда она будет решена».
Рекордное снижение доли экспорта в экономике страны и внешнего госдолга прямо не повлияло на курс рубля, считает Олег Абелев.
«Не считаю, что это критично и на курсе рубля это отражается в прямом значении. Скорее на курсе рубля отражается приток валюты», — отметил он. По его словам, остается приток\отток валюты через торговлю. Но сейчас работает правило репатриации валютной выручки, и оно «подводит» спрос на валюты под объем необходимого импорта. «В противном случае рубль сильно бы ослабевал», — считает он.
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