«Сбер» снижает минимальный размер комиссии для всех застройщиков до 4,9%

С пятницы, 5 апреля, Сбербанк снижает минимальный размер комиссионного вознаграждения для всех застройщиков при выдаче льготной ипотеки в сегментах, где необходима субсидия, говорится в сообщении «Домклик» (принадлежит Сбербанку) со ссылкой на заявление директора дивизиона онлайн сервиса Алексея Лейпи. Теперь он составит 4,9% вместо 7,5%.
С 11 января Сбербанк ввел комиссию для девелоперов в размере 7,5% от суммы кредита для программы льготной ипотеки с базовой ставкой 8% годовых, по программе семейной ипотеки под 6% комиссия составила 8,4%, по IT-ипотеке — 8,9%, по дальневосточной и арктической программам — 11,5%.
В феврале Сбербанк уменьшил плату за выдачу льготной ипотеки для застройщиков, пользующихся его проектным финансированием, до 3,9%, а для девелоперов, использующих комплексный продукт «Сбера», — до 0%. С 28 марта отменил требование субсидирования льготных ипотечных программ со стороны застройщиков для зарплатных клиентов Сбера. C 4 апреля полностью отменяется требование субсидирования льготных ставок для застройщиков, которые финансирует банк. Однако в сообщении отмечалось, что девелоперы по-прежнему могут применять субсидирование для снижения ставки клиента.
С конца 2023 года правительство ужесточило условия выдачи льготной ипотеки: заемщикам подняли первоначальный взнос с 20% до 30%, максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. К тому же банкам снизили на 1 процентный пункт предельную величину субсидии. После этого банки решили компенсировать субсидии за счет застройщиков. Сбербанк одним из первых изменил условия по предоставлению льготной ипотеки на покупку готового и строящегося жилья. Его примеру позже последовали и другие банки: ВТБ, Росбанк, Альфа-банк и так далее.