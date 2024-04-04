«Сбер» снижает минимальный размер комиссии для всех застройщиков до 4,9%

С конца 2023 года правительство ужесточило условия выдачи льготной ипотеки: заемщикам подняли первоначальный взнос с 20% до 30%, максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. К тому же банкам снизили на 1 процентный пункт предельную величину субсидии. После этого банки решили компенсировать субсидии за счет застройщиков. Сбербанк одним из первых изменил условия по предоставлению льготной ипотеки на покупку готового и строящегося жилья. Его примеру позже последовали и другие банки: ВТБ, Росбанк, Альфа-банк и так далее.