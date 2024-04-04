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Саудовский Riyad Bank готовится к IPO своей «дочки» Riyad Capital

Листинг и IPO могут пройти на местной бирже Tadawul.

Источник: Freepik

Саудовский банк Riyad Bank, третий по величине активов в королевстве, рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) своей «дочки» Riyad Capital на местной бирже (Tadawul), говорится в сообщении Tadawul. Совет директоров банка принял решение об оценке готовности подразделения, которое включает определение размера и структуры потенциального IPO.

Riyad Capital является инвестиционным подразделением Riyad Bank. Компания предоставляет услуги по управлению активами, инвестиционно-банковские и брокерские услуги.

Riyad Bank и Riyad Capital будут совместно работать над проведением такой оценки и подготовкой к размещению, включая определение размера, структуры и других соответствующих деталей IPO. Если будет принято решение о проведении IPO, то оно также будет подлежать одобрению со стороны регулирующих органов Саудовской Аравии.

Riyad Bank на 21,75% принадлежит Государственному инвестиционному фонду и на 10,39% — правительству королевства По данным Gulf Business, Riyad Bank является пятым по величине банком в регионе Персидского залива с активами более 100 млрд долларов.

Рынки стран Персидского залива за последние два года переживают бум IPO, этому способствуют высокие цены на нефть и интерес иностранных институциональных инвесторов. Это позволило избежать глобального спада, вызванного, в том числе, высокими процентными ставками.