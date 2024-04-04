Саудовский Riyad Bank готовится к IPO своей «дочки» Riyad Capital

Riyad Bank и Riyad Capital будут совместно работать над проведением такой оценки и подготовкой к размещению, включая определение размера, структуры и других соответствующих деталей IPO. Если будет принято решение о проведении IPO, то оно также будет подлежать одобрению со стороны регулирующих органов Саудовской Аравии.