Саудовский Riyad Bank готовится к IPO своей «дочки» Riyad Capital

Саудовский банк Riyad Bank, третий по величине активов в королевстве, рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) своей «дочки» Riyad Capital на местной бирже (Tadawul), говорится в сообщении Tadawul. Совет директоров банка принял решение об оценке готовности подразделения, которое включает определение размера и структуры потенциального IPO.
Riyad Capital является инвестиционным подразделением Riyad Bank. Компания предоставляет услуги по управлению активами, инвестиционно-банковские и брокерские услуги.
Riyad Bank и Riyad Capital будут совместно работать над проведением такой оценки и подготовкой к размещению, включая определение размера, структуры и других соответствующих деталей IPO. Если будет принято решение о проведении IPO, то оно также будет подлежать одобрению со стороны регулирующих органов Саудовской Аравии.
Riyad Bank на 21,75% принадлежит Государственному инвестиционному фонду и на 10,39% — правительству королевства По данным Gulf Business, Riyad Bank является пятым по величине банком в регионе Персидского залива с активами более 100 млрд долларов.
Рынки стран Персидского залива за последние два года переживают бум IPO, этому способствуют высокие цены на нефть и интерес иностранных институциональных инвесторов. Это позволило избежать глобального спада, вызванного, в том числе, высокими процентными ставками.