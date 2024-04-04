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Рынок акций закрылся на максимуме с 2022 года

Индекс Мосбиржи превысил 3 400 пунктов.

Источник: Freepik

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в четверг достиг новых максимумов с начала 2022 года — индекс Мосбиржи превысил 3 400 пунктов. По итогам основной сессии индекс Мосбиржи вырос на 0,35%, до 3 407,57 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1 163,76 пункта. Курс юаня вырос на 0,002%, до 12,724 рубля, доллар снизился на 0,06%, до 92,24 рубля, евро подрос на 0,3%, до 100,15 рубля.

«Улучшение картины в ценах на сырьевые товары, относительная слабость рубля и дивидендные ожидания — факторы текущего подъема», — пояснил инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин.

Внешний фон был сдержанно позитивным. «Мартовский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны составил 51,5 п, превысив прогнозные 51,1 п. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю выросло сильнее ожиданий», — добавил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии находились бумаги «Русала» (+4,64%), акции «Россетей» (+4,09%), котировки «Русснефти» (+3,48%), бумаги «Эн+ групп» (+2,50%), расписки «Озона» (+2,43%), бумаги ВТБ (+1,73%), акции «Новатэка» (+1,52%).

«Акции “Русала” в четверг продолжали начатое накануне ралли, которое с фундаментальной точки зрения можно объяснить достижением котировок алюминия максимумов с апреля 2023 года. Алюминиевая отрасль опасается ужесточения европейских санкций против российского алюминия, в связи с чем в январе объем экспорта необработанного алюминия из РФ в страны ЕС подскочил на 66% месяц к месяцу, а весной ускорился рост цен на сам металл», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. «Русал» при этом представил нейтральные финансовые результаты за II полугодие и весь 2023 год. Эксперт добавила, что текущий рост акций «Русала» можно назвать спекулятивным и связанным с рисками разворота бумаг.

«Новатэк» в четверг корректировался от достигнутого ранее на неделе минимума с мая 2023 года (1 264,2 рубля). «Компания сообщила, что из-за санкционных сложностей может сократить число линий сжижения на “Арктик СПГ — 2” до двух и использовать эту платформу для Мурманского СПГ», — отметила Кожухова.

Из новостей по ВТБ на этой неделе она отметила вывод бывших европейских «дочек» банка (VTB Bank Europe и VTB Bank Deutschland) в Германии из-под американских санкций.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги «Полиметалла» (-3,29%), акции «Аэрофлота» (-2,8%), расписки «Русагро» (-2,07%), котировки ВК (-1,98%), акции «М. Видео» (-1,61%), расписки Globaltrans (-1,28%). Акции «Полиметалла», Globaltrans, «Аэрофлота, “М. Видео” и других эмитентов корректировались вниз после резкого роста в предыдущие сессии.

Прогноз на 5 апреля

Фактор пятницы и признаки локальной перегретости могут вызвать частичную фиксацию прибыли, при этом общий тренд остается растущим, считают в «БКС мир инвестиций». Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 5 апреля — 3 325 — 3 425 пунктов, по паре доллар-рубль — 91−93 рубля.

Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 3 350 — 3 450 пунктов, пара USD/RUB покажет движение в диапазоне 91−93 рубля, EUR/RUB — в коридоре 99−101 рубля, юань — в диапазоне 12,6−13 рубля.