Рынок акций закрылся на максимуме с 2022 года

«Акции “Русала” в четверг продолжали начатое накануне ралли, которое с фундаментальной точки зрения можно объяснить достижением котировок алюминия максимумов с апреля 2023 года. Алюминиевая отрасль опасается ужесточения европейских санкций против российского алюминия, в связи с чем в январе объем экспорта необработанного алюминия из РФ в страны ЕС подскочил на 66% месяц к месяцу, а весной ускорился рост цен на сам металл», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова. «Русал» при этом представил нейтральные финансовые результаты за II полугодие и весь 2023 год. Эксперт добавила, что текущий рост акций «Русала» можно назвать спекулятивным и связанным с рисками разворота бумаг.