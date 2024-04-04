Роструд назвал профессию инженера самой высокооплачиваемой в РФ в сфере производства

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Профессия инженера входит в топ самых востребованных и высокооплачиваемых в производстве и промышленности в России с зарплатными предложениями до 240 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роструда со ссылкой на данные портала «Работа России».
«Среди самых востребованных и высокооплачиваемых — инженеры. Инженеры-электрики, инженеры-химики, инженеры-проектировщики, главные и ведущие инженеры требуются во многих регионах: в Ямало-Немецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в Мурманской, Сахалинской, Иркутской областях, Республики Саха (Якутия), в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Например, в Чукотском автономном округе один из работодателей готов платить 240 тыс. рублей ежемесячно инженеру с высшим техническим или инженерно-экономическим образованием и опытом работы свыше пяти лет. На такой доход также может рассчитывать инженер-наладчик в Челябинской области. А в Красноярском крае и в Иркутской области инженерам по ремонту с опытом работы готовы платить до 230 тыс. рублей.
В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Республике Саха (Якутия) пользуются спросом машинисты бульдозера, подъемника, буровой, им готовы платить 230 тыс. рублей.
В промышленно-производственном секторе также востребованы механики, зарплатные предложения для них — до 200−220 тыс. рублей. Механиков ищут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели Сахалинской, Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Красноярского края. В высококвалифицированных специалистах этой области заинтересованы нефтедобывающие и судовые компании, предприятия горной промышленности и различные производственные компании. А в вакансиях для сварщиков и токарей предприятия указывают размер оплаты труда до 120−180 тыс. рублей в месяц и выше. Такие специалисты требуются на предприятия в Ленинградской, Липецкой, Псковской, Ярославской, Московской, Омской, Иркутской, Тюменской областях, Хабаровском крае.
Уточняется, что, по данным «Работы России», профессии производственной сферы остаются уже который год одними из самых востребованных специальностей. Так, по всей России около 300 тыс. предложений в сфере производства, еще порядка 250 тыс. вакансий представлено в промышленном секторе.