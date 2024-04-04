Роструд назвал профессию инженера самой высокооплачиваемой в РФ в сфере производства

В промышленно-производственном секторе также востребованы механики, зарплатные предложения для них — до 200−220 тыс. рублей. Механиков ищут как на постоянную работу, так и на работу вахтовым методом работодатели Сахалинской, Магаданской областей, Республики Саха (Якутия), Красноярского края. В высококвалифицированных специалистах этой области заинтересованы нефтедобывающие и судовые компании, предприятия горной промышленности и различные производственные компании. А в вакансиях для сварщиков и токарей предприятия указывают размер оплаты труда до 120−180 тыс. рублей в месяц и выше. Такие специалисты требуются на предприятия в Ленинградской, Липецкой, Псковской, Ярославской, Московской, Омской, Иркутской, Тюменской областях, Хабаровском крае.