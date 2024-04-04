Россияне взяли вдвое больше автокредитов в начале года

По данным НБКИ, в начале года банки выдали автокредитов на 273 млрд руб. В январе — на 118 млрд, а в феврале даже больше — на 154,7 млрд руб., даже при нынешних высоких ставках. Выросли за год и средний размер, и число выданных ссуд. Если в феврале прошлого года граждане брали в долг в среднем 1,23 млн для покупки машины, то в том же месяце 2024-го — 1,5 млн руб. Суммарно же объем выданных автокредитов удвоился за год. В январе-феврале 2023-го показатель составил 134 млрд руб., следует из данных 3 тыс. кредиторов, передающих сведения в бюро.