Reuters: производство Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок производства

Управление гражданской авиации США в связи с техническими проблемами у Boeing ввело ограничение по сборке самолетов. Ежемесячно производитель может выпускать не больше 38 воздушных судов серии MAX. Однако, по словам собеседников Reuters, месячный объем производства Boeing значительно меньше этого уровня, к концу марта он сократился до однозначных цифр.
Агентство отмечает, что замедление производства Boeing может повлиять на всю авиационную отрасль. Из-за проблем у Boeing перевозчики вынуждены сокращать рейсы или продлевать существующие договоры аренды самолетов для удовлетворения спроса, объясняет Reuters.
Проблемы у Boeing возникли после инцидента в начале января, когда у самолета 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона. Позднее выяснилось, что на многих Boeing 737 заглушки люков были установлены ненадлежащим образом. Также у лайнеров обнаружились и другие проблемы с фюзеляжем. В конце марта Boeing объявила об отставке гендиректора Дэвида Калхуна и нескольких других топ-менеджеров компании.
Подробнее о новом руководстве компании — в материале «Ъ FM» «Boeing передает штурвал в другие руки».