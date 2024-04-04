Reuters: производство Boeing 737 MAX резко упало на фоне проверок производства

Проблемы у Boeing возникли после инцидента в начале января, когда у самолета 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines отвалилась заглушка люка аварийного выхода, что привело к разгерметизации салона. Позднее выяснилось, что на многих Boeing 737 заглушки люков были установлены ненадлежащим образом. Также у лайнеров обнаружились и другие проблемы с фюзеляжем. В конце марта Boeing объявила об отставке гендиректора Дэвида Калхуна и нескольких других топ-менеджеров компании.