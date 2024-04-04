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Путин: С 2027 года Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников

В 2027 году планируется переход всех субъектов Федерации на новые отраслевые системы оплаты труда бюджетников, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Федерации независимых профсоюзов.

Источник: Российская газета

«Правительство имеет поручение уже в следующем году в рамках пилотных проектов в регионах отработать новую модель оплаты труда бюджетников, включая работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы», — сказал он, добавив, что это сложная работа, она капиталоемкая, но очень нужная. Глава государства надеется, что вместе с профсоюзами будет найдет оптимальный путь достижения этой цели.

«Сначала проведем пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны», — сообщил президент.