Путин: С 2027 года Россия перейдет на новую систему оплаты труда бюджетников

«Правительство имеет поручение уже в следующем году в рамках пилотных проектов в регионах отработать новую модель оплаты труда бюджетников, включая работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы», — сказал он, добавив, что это сложная работа, она капиталоемкая, но очень нужная. Глава государства надеется, что вместе с профсоюзами будет найдет оптимальный путь достижения этой цели.