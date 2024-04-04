Производство бензина за последнюю неделю марта сократилось на 12%

Выпуск бензина в РФ за последнюю неделю марта составил 110,7 тыс. тонн в сутки, снизившись на 12% относительно среднесуточного показателя февраля, следует из данных Росстата. Производство дизельного топлива сократилось на 3,5%, до 231 тыс. тонн в сутки.
Российские НПЗ снизили выпуск бензина в основном из-за повреждений установок первичной переработки из-за атак украинских беспилотников. В результате атак были остановлены установки на Рязанском НПЗ (АТ-6 и АВТ-4), Куйбышевском НПЗ (АВТ-4 и АВТ-5), Сызранском НПЗ (АВТ-6), а также Нижегородском НПЗ (АВТ-6).
В апреле производство бензина, возможно, начнет восстанавливаться по мере ввода в строй поврежденных установок. На Рязанском НПЗ уже перезапущена АВТ-4. Запуск АВТ-6, согласно отраслевым данным, ожидался 3 апреля, однако «Ъ» пока не удалось получить подтверждение, что установка работает. На Куйбышевском НПЗ, по словам собеседников «Ъ», обе установки первичной переработки могут быть введены ориентировочно 8 мая. Наиболее длительного ремонта может потребовать АВТ-6 Сызранского НПЗ, предполагаемая дата ввода — 14 июня. При этом завод, по данным «Ъ», пытается наладить работу второй установки АВТ-5, которая простаивает с лета 2023 года. Ввод установки АВТ-6 на Нижегородском НПЗ планировался на конец марта, но пока собеседники «Ъ» не могут сказать, когда она будет введена.
В начале апреля произошла технологическая поломка на Астраханском ГПЗ, однако завод планирует восстановить выпуск бензина уже 4 апреля.
«Мы планируем вывести ряд НПЗ из ремонтов в апреле-мае, может быть, до начала июня. Все объекты, которые имели повреждения, будут введены», — заявил 3 апреля глава Минэнерго Николай Шульгинов. Вице-премьер по ТЭК Александр Новак заявил 3 апреля, что нефтяным компаниям была поставлена задача загрузить исправные НПЗ и увеличить производство бензина, «чтобы исключить возможные риски, связанные с рынком».
Как отмечал «Ъ» 25 марта, несмотря на снижение производства бензина, российские нефтекомпании нарастили его поставки на внутренний рынок за счет накопленных запасов. В результате после резкого взлета оптовых цен в середине марта на прошлой неделе бензин подешевел на бирже СПбМТСБ. Однако на этой неделе рост цен возобновился, в том числе из-за психологического эффекта атаки беспилотников на НПЗ в Нижнекамске 2 апреля (сам завод не пострадал). Так, 3 апреля бензин АИ-95 в европейской части РФ подорожал на бирже на 1,5%, до 65,4 тыс. руб. за тонну. Собеседники «Ъ» считают, что снижение цен в конце марта было связано с улучшением ситуации на железной дороге, так как «нефтепродукты стали ехать лучше». Кроме того, глава комитета энергетики Госдумы РФ Павел Завальный 28 марта заявил о готовности Белоруссии поставлять в РФ 100−150 тыс. тонн бензина в месяц для предотвращения дефицита топлива. Хотя бюджет РФ с 2023 года выплачивает демпфер на поставляемые в Россию белорусские нефтепродукты, это оставалось недостаточным стимулом для НПЗ Белоруссии, так как поставка на экспорт была более рентабельной.
Импорт бензина из Белоруссии в Россию на уровне 100−150 тыс. тонн — заметная величина, отмечают в «Петромаркете», на таком уровне поставки были в 2013—2014 годах. В 2021—2023 годах импорт был на нулевом уровне. Причина прекращения поставок — их невыгодность для белорусской стороны, считают в «Петромаркете». Но нынешняя ситуация на рынке ввиду ухода на ремонт ряда российских НПЗ создает предпосылки для того, чтобы уровень оптовых цен на бензин в России для белорусских НПЗ был достаточно комфортным, заключают аналитики.