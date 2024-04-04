Производство бензина за последнюю неделю марта сократилось на 12%

Как отмечал «Ъ» 25 марта, несмотря на снижение производства бензина, российские нефтекомпании нарастили его поставки на внутренний рынок за счет накопленных запасов. В результате после резкого взлета оптовых цен в середине марта на прошлой неделе бензин подешевел на бирже СПбМТСБ. Однако на этой неделе рост цен возобновился, в том числе из-за психологического эффекта атаки беспилотников на НПЗ в Нижнекамске 2 апреля (сам завод не пострадал). Так, 3 апреля бензин АИ-95 в европейской части РФ подорожал на бирже на 1,5%, до 65,4 тыс. руб. за тонну. Собеседники «Ъ» считают, что снижение цен в конце марта было связано с улучшением ситуации на железной дороге, так как «нефтепродукты стали ехать лучше». Кроме того, глава комитета энергетики Госдумы РФ Павел Завальный 28 марта заявил о готовности Белоруссии поставлять в РФ 100−150 тыс. тонн бензина в месяц для предотвращения дефицита топлива. Хотя бюджет РФ с 2023 года выплачивает демпфер на поставляемые в Россию белорусские нефтепродукты, это оставалось недостаточным стимулом для НПЗ Белоруссии, так как поставка на экспорт была более рентабельной.