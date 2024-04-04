Под взглядом орлана: США хотят контролировать логистику в Центральной Азии

В то же время промышленный концерн из Германии HMS заинтересован в добыче лития. На востоке Казахстана недавно обнаружили запасы этого стратегического ресурса общей стоимостью в $15,7 млрд, однако если Вашингтон предложит более выгодные условия, то не исключено, что разрабатывать эти запасы совместно с Казахстаном будут они. Год назад стало известно, что Казахстан начал наращивать танкерный флот для поставок своей нефти на экспорт в обход России через Азербайджан.