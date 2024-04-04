Почему растет Русал и надолго ли это?

Однако инвесторам, которые с начала года не видели алюминий выше $2300 за тонну, этого хватило, чтобы поверить в Русал. Они начали скупать бумаги, что само по себе привело к росту цены. Кроме того, Русал в последнее время не баловал хорошими новостями, а потому по бумаге было открыто немало коротких позиций. И, вероятно, у шортистов начали массово срабатывать стоп-ордеры, толкая цену еще выше.