Почему растет Русал и надолго ли это?

Что случилось?
Алюминий и правда начал расти в цене: котировки в апреле достигли $2437 за тонну (+5% за 4 дня). Однако нельзя сказать, что это ситуация из ряда вон.
Однако инвесторам, которые с начала года не видели алюминий выше $2300 за тонну, этого хватило, чтобы поверить в Русал. Они начали скупать бумаги, что само по себе привело к росту цены. Кроме того, Русал в последнее время не баловал хорошими новостями, а потому по бумаге было открыто немало коротких позиций. И, вероятно, у шортистов начали массово срабатывать стоп-ордеры, толкая цену еще выше.
Чего ждать дальше?
Вопрос сложный. На инвестфорумах воодушевленные инвесторы надеются, что цены на алюминий вырастут еще сильнее. Однако аналитики MP не видят предпосылок для такого развития ситуации: макроэкономические индикаторы скорее говорят о перегреве, чем о будущем росте.
Само собой, для Русала дальнейший рост цен на алюминий — основной продукт компании — стал бы отличным продолжительным драйвером роста котировок.
Однако мы не считаем, что это самый вероятный сценарий, и прямо сейчас не видим идеи в акциях RUAL.
А если вдруг вы надеетесь на рост акций холдинга En+, куда входит Русал, — забудьте. Алюминиевая «дочка» вряд ли будет платить дивиденды (если и будет, то несущественные), так что En+ от дорогого алюминия ни жарко, ни холодно.
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