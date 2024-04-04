Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый рейс между Владивостоком и Шанхаем запустят 25 апреля

ВЛАДИВОСТОК, 4 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания S7 Airlines запустит новый рейс между Владивостоком и китайским Шанхаем. Открытие рейса состоится 25 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе международного аэропорта Владивостока.

Источник: Reuters

«Авиакомпания S7 Airlines открывает новый рейс между Владивостоком и Шанхаем с 25 апреля. Цена на это направление будет достаточно бюджетной — от 18 тыс. рублей по направлению “туда — обратно”, — обозначили в пресс-службе аэропорта.

Также представители аэропорта добавили, что Шанхай, помимо собственной туристической привлекательности, имеет шансы стать одним из основных трансферных городов между Россией и другими крупными городами стран АТР.

В пресс-службе подчеркнули, что с мая по октябрь 2024 года число рейсов в Китай будет увеличиваться. Появится как минимум пять новых маршрутов — в Шанхай, Далянь, Пекин, Харбин и Яньцзи — суммарно до 20 рейсов в неделю. Также в планах аэропорта открытие новых направлений — в Шэньян и Циндао.

Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали, авиакомпания S7 Airlines открыла рейсы между Владивостоком и китайским Пекином. Кроме того, с 1 апреля компания China Southern Airlines начала выполнять полеты между Владивостоком и китайским городом Яньцзи. Также из Владивостока осуществляются прямые рейсы в Пекин, Харбин и Далянь.