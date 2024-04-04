Новый рейс между Владивостоком и Шанхаем запустят 25 апреля

В пресс-службе подчеркнули, что с мая по октябрь 2024 года число рейсов в Китай будет увеличиваться. Появится как минимум пять новых маршрутов — в Шанхай, Далянь, Пекин, Харбин и Яньцзи — суммарно до 20 рейсов в неделю. Также в планах аэропорта открытие новых направлений — в Шэньян и Циндао.