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«Норникель» завершил дробление акций

«Норникель» (MOEX: GMKN) объявил о завершении дробления акций с коэффициентом 100. По итогам дробления количество обыкновенных акций составило 15 286 339 700 штук, сообщила компания. О планах провести дробление акций было объявлено в ноябре 2023 года.

Источник: Reuters

«Менеджмент инициировал сплит для повышения инвестиционной привлекательности компании и это — серьезный шаг навстречу розничному инвестору. Дробление акций позволит сделать их более ликвидными и доступными широкому кругу лиц», — сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Согласно пресс-релизу «Норникеля», одна акция номинальной стоимостью 1 рубль была конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

В «Норникеле» поясняли, что в прошлом году цена акции компании превышала среднюю стоимость бумаг основных «голубых фишек» в несколько десятков раз, что затрудняет их покупку значительному числу розничных инвесторов. Программа дробления призвана повысить ликвидность акций и снизить их волатильность. Мосбиржа ограничивала торги акциями «Норникеля» на время дробления. Торги будут возобновлены с 8 апреля.

Подробнее о дроблении — в материале «Ъ» «“Норникель” объявил сплит и дивиденды».