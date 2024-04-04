«Норникель» завершил дробление акций

«Менеджмент инициировал сплит для повышения инвестиционной привлекательности компании и это — серьезный шаг навстречу розничному инвестору. Дробление акций позволит сделать их более ликвидными и доступными широкому кругу лиц», — сказал президент «Норникеля» Владимир Потанин.
Согласно пресс-релизу «Норникеля», одна акция номинальной стоимостью 1 рубль была конвертирована в 100 акций той же категории номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
В «Норникеле» поясняли, что в прошлом году цена акции компании превышала среднюю стоимость бумаг основных «голубых фишек» в несколько десятков раз, что затрудняет их покупку значительному числу розничных инвесторов. Программа дробления призвана повысить ликвидность акций и снизить их волатильность. Мосбиржа ограничивала торги акциями «Норникеля» на время дробления. Торги будут возобновлены с 8 апреля.
Подробнее о дроблении — в материале «Ъ» «“Норникель” объявил сплит и дивиденды».