«Норникель» завершил дробление акций

В «Норникеле» поясняли, что в прошлом году цена акции компании превышала среднюю стоимость бумаг основных «голубых фишек» в несколько десятков раз, что затрудняет их покупку значительному числу розничных инвесторов. Программа дробления призвана повысить ликвидность акций и снизить их волатильность. Мосбиржа ограничивала торги акциями «Норникеля» на время дробления. Торги будут возобновлены с 8 апреля.