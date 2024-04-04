На рынке труда новое явление: сотрудники уходят на обед и не возвращаются

Если 5 лет назад недовольный сотрудник мог саботировать работу и жаловаться, то теперь просто уходит и не берет трубку, рассказывает Ксения Юркова, директор по персоналу ГК «Эксцельсиор». Речь идет о молодых людях, которые относятся к поколению Y (родившиеся с 1984 по 2000 гг.), то есть миллениалам, или поколению Z (родившиеся в 2001—2011 гг.), то есть к зуммерам. Их отличает ценность свободы, самостоятельность, высокая креативность. Но обратной стороной медали является отсутствие авторитетов, эгоизм и малый горизонт планирования, объясняет Илья Шебураков, декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС. При этом они могут гораздо лучше других поколений отрабатывать креативные идеи в PR, Digital, маркетинге, SMM, отмечает Иван Пачко, генеральный директор коммуникационного агентства The Mellows.