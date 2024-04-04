На рынке труда новое явление: сотрудники уходят на обед и не возвращаются

Сотрудники исчезают с рабочего места так внезапно, что некоторые работодатели всерьез опасаются за их жизнь и готовы звонить в полицию и объявлять человека в розыск. «В нашей компании был случай, когда новый сотрудник в обеденное время покинул офис и не вернулся на рабочее место без предупреждения и объяснения причин», — рассказывает партнер и руководитель практики «Антикризисные коммуникации» КГ Progress Дмитрий Федюшин. Причем это был первый день нового сотрудника. «Мне на телефон поступило сообщение, в котором сотрудница сообщила, что не готова дальше продолжать работу», — добавил он.
Руководители рассказывают очень похожие истории. «Было несколько прецедентов, когда оформляли человека на работу, он приступал к своим обязанностям, а потом уходил на обед и больше не возвращался», — вспоминает Юлия Василевская, собственник компании «РПК “Геометрия Рекламы”. Она отмечает случаи, когда новички забывали вернуть только что выданные им рабочие телефоны. Даже в условиях, когда сотрудник не собирается увольняться, он может вести себя очень свободно и не соблюдать трудовую дисциплину.
Соблюдать дисциплину молодежь не мотивируют даже штрафы — сегодня я просплю, и пусть с меня за это тысячу рублей снимут, не жалко.
«Несколько наших молодых менеджеров по продажам, бывало, не приходили в офис, о чем сообщали только к обеду», — говорит соучредитель группы компаний «Росавтономгаз» Елена Ярд. На молодежь не действуют предупреждения о штрафах. «Допустим, штраф тысяча рублей, и они думают: “Не жалко, я лучше сейчас посплю”, — приводит она пример.
Вариантов «гостинга» довольно много. Одни соглашаются приехать на собеседование и даже сообщают, что выехали, а потом просто не отвечают на звонки. Другие принимают предложение о работе, но так и не выходят на нее. Третьи пропадают уже в процессе работы. Чаще всего в наиболее сложные моменты: первый рабочий день, момент сдачи проекта. Каждый четвертый работодатель сталкивался с «гостингом» уже трудоустроенного сотрудника, свидетельствуют данные hh.ru.
Работодатели разработали целый свод правил, чтобы такое поведение молодежи не вредило работе. «При приеме на работу мы рассказываем о дисциплинарных взысканиях для прогульщиков. Предупреждаем, что сотрудника, поступающего таким образом, можно уволить по статье», — делится опытом Елена Ярд. Приходится напоминать, что этот факт записывается в трудовую книжку и сейчас они электронные, их нельзя уничтожить или «потерять». Соответственно, это негативно скажется на карьере. О разработке ряда профилактических мер в компании сообщила Юлия Василевская. Это поэтапный контроль выполнения задач. И создание дублирующих копий рабочих документов в облаке, которые доступны руководству в любой момент. Это исключает потерю важной информации. Всегда иметь кадровый резерв советует партнер и руководитель практики «Антикризисные коммуникации» КГ Progress Дмитрий Федюшин.
Если 5 лет назад недовольный сотрудник мог саботировать работу и жаловаться, то теперь просто уходит и не берет трубку, рассказывает Ксения Юркова, директор по персоналу ГК «Эксцельсиор». Речь идет о молодых людях, которые относятся к поколению Y (родившиеся с 1984 по 2000 гг.), то есть миллениалам, или поколению Z (родившиеся в 2001—2011 гг.), то есть к зуммерам. Их отличает ценность свободы, самостоятельность, высокая креативность. Но обратной стороной медали является отсутствие авторитетов, эгоизм и малый горизонт планирования, объясняет Илья Шебураков, декан факультета оценки и развития управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС. При этом они могут гораздо лучше других поколений отрабатывать креативные идеи в PR, Digital, маркетинге, SMM, отмечает Иван Пачко, генеральный директор коммуникационного агентства The Mellows.
Компаниям приходится дублировать документы, чтобы не потерять их при уходе сотрудников. Фото: nicoletaionescu / istock.
Эти молодые сотрудники вышли на работу в пандемийные годы, когда рабочие графики были размыты, напоминает Ольга Гаевская, начальник Управления развития карьеры и взаимодействия с выпускниками НИУ ВШЭ. Как результат: они не зациклены на построении карьеры в одном месте, не боятся уйти. Причем выбирают комфорт, поэтому могут принять решение уйти из организации с хорошей зарплатой в ту, где дружелюбная атмосфера.
Распознать среди кандидатов того, кто бросит рабочее место, крайне сложно. Компании сами мешают другим узнать об этом. «Работодатели чаще стремятся увольнять проштрафившихся работников “по собственному желанию”, так как это снижает риск судебных тяжб», — поясняет Илья Шебураков.
Отказываться от работы с новым поколением компании не собираются. «Все больше крупных компаний начинают менять свой подход к работе с молодежью, учитывая эти особенности: проводят обучение взрослых сотрудников, как взаимодействовать с новым поколением, позволяют молодым ребятам пробовать себя в разных проектах», — говорит Ольга Гаевская.