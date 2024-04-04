На российских биржах сохраняется бычий настрой

В начале торгового дня российский фондовый рынок может перейти в стадию консолидации на фоне стабилизации настроений в нефти и золоте, перекупленности индекса Мосбиржи, а также близости важных краткосрочных сопротивлений. Тем не менее в целом на биржах РФ сохраняется бычий настрой, а накануне покупки активизировались в Сбербанке, акции которого вернулись выше 307 ₽ перед апрельской рекомендацией по дивидендам за 2023 год.