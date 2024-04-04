На российских биржах сохраняется бычий настрой

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть стабильны после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после стадии нисходящей коррекции улучшились.
Ралли в золоте приостановилось после достижения очередного исторического пика 2324 долл/унц, но драгоценный металл стабилизируется выше 2300 долл, несмотря на рост доходностей гособлигаций США.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,7% и 0,8% соответственно. Рублевый индикатор поднялся до 3397 пунктов, продолжая обновлять максимумы с февраля 2022 года. Долларовый РТС вплотную подошел к пику текущего года 1161 пункт, испытывая поддержку от стабильности на валютном рынке.
Рубль утром на Мосбирже ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 92,30 ₽, 100 ₽ и 12,72 ₽ соответственно. Минфин РФ в среду сообщил, что с 5 апреля по 7 мая увеличит дневной объем покупки валюты/золота по бюджетному правилу в 2,4 раза, до 11,2 млрд руб. На рынке при этом ждут решения властей в отношении указа об обязательной продаже валютной выручки, который истекает 30 апреля.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может перейти в стадию консолидации на фоне стабилизации настроений в нефти и золоте, перекупленности индекса Мосбиржи, а также близости важных краткосрочных сопротивлений. Тем не менее в целом на биржах РФ сохраняется бычий настрой, а накануне покупки активизировались в Сбербанке, акции которого вернулись выше 307 ₽ перед апрельской рекомендацией по дивидендам за 2023 год.
События дня:
- выходной день на биржах Китая и Гонконга
- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы за март (10.15−12.30 мск)
- индекс цен производителей еврозоны в феврале (12.00 мск)
- протоколы заседания ЕЦБ (14.30 мск)
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (16.30 мск)
- торговый баланс США за февраль (16.30 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- акции Черкизово последний день торгуются с дивидендами за 2023 г
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