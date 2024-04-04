Минфин США: Индия продолжит закупать российскую нефть

Об этом сообщил помощник министра финансов США по экономической политике Эрик Ван Ностранд.
«Санкционный режим намерен сократить доходы (президента России Владимира.— “Ъ”) Путина», — сказал он на интерактивной дискуссионной сессии в Нью-Дели (цитата по Bloomberg). По его словам, развивающиеся нефтяные рынки, например в Индии, выигрывают от снижения цен на российскую нефть. До начала СВО Россия не играла большой роли на нефтяном рынке Индии, но сейчас она стала крупнейшим поставщиком, перегнав Саудовскую Аравию и Ирак.
С декабря 2022 года страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Закупать нефть дороже все еще можно, однако это повлечет за собой для покупателя западного финансирования и страхования грузов.
Выступавшая на той же дискуссионной сессии исполняющая обязанности помощника министра США по борьбе с финансированием терроризма Анна Моррис заявила, что переработанная в третьих странах российская нефть не попадает под санкции.
«Как только российская нефть переработана, с технической точки зрения она перестает быть российской нефтью. Если она перерабатывается в стране, а затем отправляется дальше, с точки зрения санкций это импорт из страны покупки, это не импорт из России», — сказала она (цитата по Reuters).
2 апреля Bloomberg сообщила, что вблизи индийских портов находятся три танкера с российской нефтью марки Sokol, поставки которой в Индию были приостановлены с конца 2023 года.