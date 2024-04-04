Курс евро впервые в апреле поднялся выше ₽100

Курс доллара (USD/RUB) прибавил 0,13% или 12 копеек, до ₽92,4275.
В первые дни апреля на валютном рынке наблюдалось некоторое снижение торговой активности, вызванное в первую очередь сокращением продаж со стороны экспортеров, естественное после окончания налогового периода, рассказал начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
В отсутствии поддержки со стороны экспортеров, национальной валюте не хватает сил для перехода к полноценному укреплению, несмотря на существенное улучшение ситуации в ценах на нефть, сообщил главный аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Богдан Зварич. Поддержку нефтяным котировкам оказали геополитические новости, дополнительно повысившие риски перебоев в поставках сырья.
Достаточно благоприятная обстановка на товарных рынках будет способствовать стабильности на валютном рынке, ослабляя спекулятивный спрос на валюты, полагает Евгений Локтюхов. Причем оживление спроса наблюдается не только на драгоценные металлы и нефть, где цены на золото тяготеют к отметке $2300 за унцию, а цены на нефть Brent — к зоне выше $90 за баррель, но и в промышленных металлах.
По мнению эксперта ПСБ, начинающийся второй квартал сезонно благоприятен для сырьевых активов. Этот фактор, наряду с обязательной реализацией валютной выручки экспортерами и сезонным ослаблением спроса на импорт, выступит поддерживающим фактором для рубля, рассказал Евгений Локтюхов. Целевой диапазон по американской валюте на эту неделю составляет ₽91,5−93,5.
Аналитики банка «Синара» не видят причин для ощутимого ослабления рубля в ближайший месяц. На вторую неделю апреля приходится погашение еврооблигаций примерно на $0,9 млрд, и в этот период валютный рынок может недолго покататься на американских горках, рассказали в банке. В конце месяца положительное влияние на рубль должна оказать уплата НДПИ примерно на ₽1 трлн, но эффект будет краткосрочным. В статистике внешнеэкономической деятельности (ВЭД) эксперты увидели даже увеличение торгового баланса в феврале до $9,1 млрд, а значит, с этой стороны рублю ничто не угрожает.
В то же время в апреле монетарные власти, скорее всего, еще меньше поддержат национальную валюту операциями по бюджетному правилу, а в скором времени их действия станут в совокупности нейтральными для рубля. «Суммируя все факторы, которые могут оказать влияние, прогнозируем на апрель курс пары USD/RUB в узком коридоре ₽92−93», — сообщили в банке «Синара».