Курс евро впервые в апреле поднялся выше ₽100

Аналитики банка «Синара» не видят причин для ощутимого ослабления рубля в ближайший месяц. На вторую неделю апреля приходится погашение еврооблигаций примерно на $0,9 млрд, и в этот период валютный рынок может недолго покататься на американских горках, рассказали в банке. В конце месяца положительное влияние на рубль должна оказать уплата НДПИ примерно на ₽1 трлн, но эффект будет краткосрочным. В статистике внешнеэкономической деятельности (ВЭД) эксперты увидели даже увеличение торгового баланса в феврале до $9,1 млрд, а значит, с этой стороны рублю ничто не угрожает.