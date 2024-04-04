Каким будет курс рубля 5 апреля

Курс рубля к доллару в четверг формировался в зоне 92−92,5. Российская валюта консолидируется. Вероятно, на рынке установился локальный баланс между предложением иностранной валюты и спросом на нее. За последние недели цен на нефть подтянулись ближе к $90 за баррель Brent, и с временным лагом это начинает транслироваться в курс. Стабилизации рубля также способствуют меры валютного контроля и жесткость денежно-кредитной политики. Давление санкций на экспортные потоки, напряженная геополитика, высокие бюджетные расходы и активный импорт — факторы давления на нацвалюту. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91−93.