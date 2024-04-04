Каким будет курс рубля 5 апреля

Российский рынок акций в четверг достиг новых максимумов с начала 2022 года, индекс Мосбиржи вышел за 3400 п. Улучшение ценовой картины в commodities, относительная слабость рубля и дивидендные ожидания — факторы текущего подъема.
Внешний фон был сдержанно позитивным. Мартовский индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны — 51,5 п. — превысил прогнозные 51,1 п. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю выросло сильнее ожиданий.
Завтра ключевой статистикой для общерыночных настроений будет отчет по американскому рынку труда за минувший месяц. Росстат в конце недели представит оценку ВВП за четвертый квартал 2023 года. Акционеры Русагро на всеобщем собрании обсудят вопрос дивидендов. Китайские биржи будут закрыты в связи с национальным праздником.
Фактор пятницы и признаки локальной перегретости могут вызвать частичную фиксацию прибыли, при этом общий тренд остается растущим. Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 апреля — 3325−3425 п.
Курс рубля к доллару в четверг формировался в зоне 92−92,5. Российская валюта консолидируется. Вероятно, на рынке установился локальный баланс между предложением иностранной валюты и спросом на нее. За последние недели цен на нефть подтянулись ближе к $90 за баррель Brent, и с временным лагом это начинает транслироваться в курс. Стабилизации рубля также способствуют меры валютного контроля и жесткость денежно-кредитной политики. Давление санкций на экспортные потоки, напряженная геополитика, высокие бюджетные расходы и активный импорт — факторы давления на нацвалюту. По нашим оценкам, в пятницу пара доллар-рубль может двигаться в пределах 91−93.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».