Известный американский инвестор забил тревогу по поводу пузыря на фондовом рынке

Эйсман также отметил, что самым худшим сценарием будет, если регулятор сперва снизит ставки, а затем вновь повысит их, когда ему потребуется. По словам инвестора, прошлый опыт подтверждает опасность такого опрометчивого шага. Он напомнил о 1999 и 2000 годах, когда рынок находился в пузыре, который «убило не то, что это был пузырь, а то, что ФРС сильно подняла ставки и экономика впала в рецессию».