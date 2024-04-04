Известный американский инвестор забил тревогу по поводу пузыря на фондовом рынке

Председатель ФРС США Джером Пауэлл ранее по итогам мартовского заседания FOMC, сохранившего ставки на прежнем уровне, подтвердил намерение регулятора провести три снижения ставок в текущем году.
По мнению Эйсмана, ФРС следует держать ставки на прежнем уровне, так как американская экономика сейчас «в полном порядке». Все показатели говорят о ненужности поспешного снижения ставок: безработица снижается, зарплаты увеличиваются, и «единственное, на что можно пожаловаться, — это на то, что некоторые вещи стало труднее купить из-за инфляции», пояснил инвестор.
«Рабочих мест по-прежнему не хватает, так что с потребителями все в порядке. В каком-то смысле это каша для медвежонка, так зачем же портить ее снижением ставок?», — добавил он.
Эйсман также отметил, что самым худшим сценарием будет, если регулятор сперва снизит ставки, а затем вновь повысит их, когда ему потребуется. По словам инвестора, прошлый опыт подтверждает опасность такого опрометчивого шага. Он напомнил о 1999 и 2000 годах, когда рынок находился в пузыре, который «убило не то, что это был пузырь, а то, что ФРС сильно подняла ставки и экономика впала в рецессию».
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