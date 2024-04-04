Голикова: уровень безработицы среди молодежи в 2023 году составил 5,1%

К молодежи в РФ в соответствии с постановлением «Об основных направлениях молодежной политики в Российской Федерации» относятся граждане в возрасте от 14 до 35 лет.
В ходе совещания вице-премьер также сообщила о снижении за пять лет доли молодых людей от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают, с 10,6% до 8,7%. По ее словам, в России живет 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. Две трети из них живут в городах. Молодежь формирует 5,3 млн семей, сообщила Голикова.
По словам вице-премьера, 71% российской молодежи отдают приоритет созданию счастливой семьи и воспитанию детей. Она утверждает, что доля молодежи, верящей в возможность самореализации в России увеличилась за пять лет к 2023 году с 64% до 81%. Голикова также заявила, что доля молодых людей, которые гордятся РФ за отчетный период возросла с 58% до 92%.
Ранее вице-премьер сообщала, что доля безработных в возрастной категории от 15 до 29 лет по итогам 2022 года составила 8,5%. В январе 2024 года правительство обновило «Программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года». Проект предполагает, что уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет сократится с 10,7% в 2020 году до 5% в 2030-м, в категории 15−24 года — с 17,3% до 8%.
Об отношении российской молодежи к карьере рабочего — в материале «Ъ» «Разложили по получкам».