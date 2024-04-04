Голикова: уровень безработицы среди молодежи в 2023 году составил 5,1%

В ходе совещания вице-премьер также сообщила о снижении за пять лет доли молодых людей от 15 до 24 лет, которые не учатся и не работают, с 10,6% до 8,7%. По ее словам, в России живет 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. Две трети из них живут в городах. Молодежь формирует 5,3 млн семей, сообщила Голикова.