Генпрокуратура опровергла данные о приостановке работы заводов «Макфа»

Депутат Госдумы Белоусов в 2022 году был осужден на 10 лет по делу о взятках, в которых также фигурирует Юревич, также ему был назначен штраф в размере 500 млн рублей. Однако парламентарий скрылся от правоохранительных органов и находится в розыске.