Физлица за два месяца нарастили вложения на фондовом рынке на 20 млрд рублей

За два месяца объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи вырос почти на 20 млрд рублей, следует из информации торговой площадки. Если в январе он составлял 63,4 млрд рублей, то в марте — уже 82,2 млрд рублей. В марте год к году суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке вырос в 2,1 раза.