Физлица за два месяца нарастили вложения на фондовом рынке на 20 млрд рублей

За два месяца объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи вырос почти на 20 млрд рублей, следует из информации торговой площадки. Если в январе он составлял 63,4 млрд рублей, то в марте — уже 82,2 млрд рублей. В марте год к году суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке вырос в 2,1 раза.
Общее число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в марте превысило 31,1 млн (ими открыто 55,1 млн счетов). В феврале частных инвесторов насчитывалось 30,7 млн человек, а в январе — 30,2 млн.
За март количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) увеличилось всего на 13,8 тысяч штук (на конец месяца число ИИС составило 5,8 млн счетов).
В марте доля физлиц в объеме торгов акциями составила 72%, в объеме торгов облигациями — 29%, на спот-рынке валюты — 12%, на срочном рынке — 55%.
Оборот по ИИС 221,8 млрд рублей. В его структуре 76% приходилось на сделки с акциями, 9% — с облигациями и 15% — с паями фондов.
Доля вечерней торговой сессии в совокупном объеме торгов акциями и паями фондов составила 12%. Частные инвесторы в этой сессии занимали 88% от объема ее торгов.
В марте самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были:
обыкновенные акции Сбербанка (30,2%), акции «Лукойла» (13,7%), акции «Газпрома» (13,3%), акции «Яндекса» (9,1%), привилегированные акции Сбербанка (7,1%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,4%), акции «Роснефти» (6%), акции «Норникеля» (5,4%), акции «Северстали» (4,5%), акции «Магнита» (4,3%).
Больше всего средств, вложенных физлицами в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ), пришлось на БПИФ денежного рынка:
БПИФ «Ликвидность» под управлением УК «ВИМ Инвестиции» (40,7%), БПИФ «Денежный рынок» под управлением УК «Альфа-Капитал» (14,4%), БПИФ «Сберегательный» под управлением УК «Первая» (12,6%).