ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

«В настоящее время российские пользователи iOS-устройств (в том числе приобретенных во время их официальных продаж в РФ) фактически не могут применять их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты. Так, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства отечественных финорганизаций. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store», — сообщили в антимонопольном органе.
Вместе с тем технология бесконтактной оплаты NFC в iOS доступна только для Apple Pay, в которой невозможно привязать российские банковские карты. Это делает невозможным использование на «яблочных» устройствах систем Mir Pay, SberPay, Tinkoff Pay и других, констатировали в службе.
Также там отметили, что, согласно пресс-релизу Apple от 25 января 2024 года, компания внесет в iOS, Safari и App Store ряд изменений для пользователей своих устройств в странах Евросоюза, которые позволят устанавливать альтернативные магазины приложений, а также откроют доступ к NFC для других систем бесконтактной оплаты.
В этой связи антимонопольная служба пришла к выводу о наличии у Apple технической возможности внести соответствующие изменения на равных условиях и для российских разработчиков.
«По мнению ФАС, действия компании содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Она создает преимущественные условия для собственных приложений и решений сторонних организаций, зарегистрированных не в РФ, а также для Apple Pay по сравнению с российскими платежными системами», — пояснили в ФАС.