ФАС заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства

«В настоящее время российские пользователи iOS-устройств (в том числе приобретенных во время их официальных продаж в РФ) фактически не могут применять их функционал для получения банковских услуг и совершения оплаты. Так, Apple удалила из App Store и не допускает в него мобильные приложения большинства отечественных финорганизаций. Также компания не позволяет устанавливать на свои устройства приложения не из App Store», — сообщили в антимонопольном органе.