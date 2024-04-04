ФАС потребовала от Apple объяснить блокировку Mir Pay и других систем оплаты

«В нормальное время, скажем так, ситуация, скорее всего, пришла бы к тому, что Apple это разрешила. Сейчас продукция компании Apple не поставляется в Россию, то есть мы ее самостоятельно привозим параллельным импортом. Получается так, что компания ее не поставляет, а мы ее тырим в других регионах и сами привозим, и еще заставляем компанию делать какие-то вещи, поэтому, на мой взгляд, это нелогично», — сказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.