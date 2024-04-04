ФАС потребовала от Apple объяснить блокировку Mir Pay и других систем оплаты

«Apple создает преимущественные условия для собственных приложений и приложений сторонних разработчиков, зарегистрированных не в России, а также платежной системы Apple Pay по сравнению с приложениями российских разработчиков и российскими платежными системами», — отметили в пресс-службе ведомства.
На сегодняшний день у российских пользователей iOS-устройств, которые, в том числе, были куплены в России во время их официальных продаж, фактически нет доступа к получению банковских услуг и совершения оплаты. Также из App Store были удалены мобильные приложения многих местных банков, а сама компания запрещает устанавливать на устройства программы не из фирменного магазина приложений.
«Напомним, что признаки злоупотребления доминирующим положением являются основанием для принятия мер антимонопольного реагирования», — подчеркнули в пресс-службе.
ФАС уже направила Apple письмо о необходимости представить «подробную мотивированную позицию» по этому вопросу.
При этом Apple уже более двух лет не работает в России.
«В нормальное время, скажем так, ситуация, скорее всего, пришла бы к тому, что Apple это разрешила. Сейчас продукция компании Apple не поставляется в Россию, то есть мы ее самостоятельно привозим параллельным импортом. Получается так, что компания ее не поставляет, а мы ее тырим в других регионах и сами привозим, и еще заставляем компанию делать какие-то вещи, поэтому, на мой взгляд, это нелогично», — сказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
По его мнению, сейчас Apple вряд ли откроет доступ к бесконтактным платежам для россиян, однако спустя время это, вероятно, будет возможно.