Ценам на нефть предрекли снижение

Ранее исполняющая обязанности помощника министра финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Анна Моррис заявила, что Вашингтон не принуждал Индию сокращать или отказываться от импорта российской нефти. «Никаких ограничений нет, мы не просили Индию сократить закупки российской нефти», — сказала она. Моррис также подчеркнула, что с технической точки зрения нефть перестает быть российской после переработки сырья третьей стороной.