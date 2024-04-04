ЦБ смягчит условия инвестирования пенсионных резервов в IPO

Кроме того, НПФ смогут вкладывать средства в производные финансовые инструменты (ПФИ) на внебиржевом рынке, но при соблюдении трех условий. Во-первых, сделки должны заключаться в виде своп-договоров, базовым активом которых предусматривается процентная ставка. Во-вторых, договоры должны заключаться с центральным контрагентом, чье качество признано ЦБ удовлетворительным, и на основе заявок по лучшим ценам. В-третьих, заявки должны быть адресованы всем участникам торгов, но сведения об участнике торгов сохраняются конфиденциальными.