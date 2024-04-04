ЦБ смягчит условия инвестирования пенсионных резервов в IPO

Центробанк расширит возможности для инвестиций пенсионных резервов НПФ в первичное размещение (IPO), сообщила пресс-служба регулятора.
Соответствующий проект документа опубликован на сайте ЦБ.
В частности, регулятор разрешит НПФ участвовать в IPO в случае, если его объем составит больше 3 млрд рублей. Раньше нижняя граница была установлена на уровне 50 млрд рублей.
Помимо этого НПФ сможет приобретать за счет пенсионных резервов до 10% акций от общего объема размещения. Раньше верхний порог составлял 5%. В начале марта ЦБ представил аналогичные послабления для инвестирования пенсионных накоплений.
Кроме того, НПФ смогут вкладывать средства в производные финансовые инструменты (ПФИ) на внебиржевом рынке, но при соблюдении трех условий. Во-первых, сделки должны заключаться в виде своп-договоров, базовым активом которых предусматривается процентная ставка. Во-вторых, договоры должны заключаться с центральным контрагентом, чье качество признано ЦБ удовлетворительным, и на основе заявок по лучшим ценам. В-третьих, заявки должны быть адресованы всем участникам торгов, но сведения об участнике торгов сохраняются конфиденциальными.
Эти правила вступят в силу во втором квартале текущего года.
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