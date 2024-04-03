Владелец сети «Светофор» Шнайдер стал долларовым миллиардером

Согласно оценке агентства Infoline, по итогам 2023 года выручка «Светофора» выросла до 400 млрд руб. По расчетам Forbes, за 2021−2022 годы компании группы выплатили своим владельцам около 14 млрд руб. дивидендов до вычета налогов.
Сергей Шнайдер — основатель и основной совладелец торговой сети «Светофор». Долями в компаниях, входящих в группу, владеют его брат Андрей, а также их мать Валентина и отец Иван. Forbes отмечает, что семья «абсолютно непублична» и Шнайдеры до сих пор не дали ни одного интервью.
Медленное открытие новых магазинов сказалось на динамике доходов FMCG-ритейлеров в 2023 году. По данным Infoline, выручка десяти крупнейших игроков увеличилась на 14,1%, до 9,1 трлн руб., против роста на 21,3% годом ранее. В 2024 году на средний чек может оказать давление ожидаемое замедление продовольственной инфляции, считают аналитики.