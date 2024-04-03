Владелец сети «Светофор» Шнайдер стал долларовым миллиардером

Сергей Шнайдер — основатель и основной совладелец торговой сети «Светофор». Долями в компаниях, входящих в группу, владеют его брат Андрей, а также их мать Валентина и отец Иван. Forbes отмечает, что семья «абсолютно непублична» и Шнайдеры до сих пор не дали ни одного интервью.